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黃敏惠加入中台灣區域及南方治理平台 力爭高鐵嘉義站聯外輕軌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠出席民進黨高雄市長陳其邁發起「南方治理平台首長會議」致詞。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠出席民進黨高雄市長陳其邁發起「南方治理平台首長會議」致詞。圖／嘉義市府提供

嘉義市位處中南部，連任國民黨市長黃敏惠以城市互利共榮為目標，促進區域合作，除加入同黨台中市長盧秀燕召集「中台灣區域治理平台」，下午到高雄市，出席民進黨市長陳其邁發起「南方治理平台首長會議」，成為出席唯一藍營首長，籲請中央盡速推動，早日實現高鐵嘉義站聯外輕軌建設。

會中討論淨零碳排、綠色交通、廢棄物處理及水資源等議題，黃敏惠會前與陳其邁會晤，分享設計美學思維如何融入城市治理，針對近期水情相互交換意見，氣氛熱絡。黃敏惠感謝出席縣市長，大家難得齊聚為發展南部共同努力，這是歷史一刻，嘉市位在北回歸線，幅員不大位置特殊，是全國唯一加入「中台灣區域治理平台」及「南方治理平台」縣市。

小城市運用大創新模式，在有限環境條件下，積極尋求突破與發揮，加上從時代潮流看得出，區域整合規模越多越大，對城市或國家的永續發展越有利，更重要的是，要不斷提升人民生活福祉。

黃敏惠說，高鐵全台各站都有聯外軌道建設，唯獨嘉義站，中央當年協調以全台第一條BRT替代，等運量培養足夠再興建輕軌，時至今日BRT運量飽和，中央在輕軌用地及相關規畫具備下，卻遲遲不動作，地方民意沸騰，籲請中央盡速推動，早日實現高鐵嘉義站聯外輕軌建設。

黃敏惠提及，民主台灣不分藍綠，需要大家共同努力，以人民期待為優先，謀取更多建設福利，透過區域治理平台，凝聚共識，地方中央攜手合作，為台灣美好未來，不分顏色，但一定要很出色。嘉義市是民主聖地，不分藍綠，但是要有是非黑白，對的事情，做就對了。

嘉義市長黃敏惠（右四）出席民進黨高雄市長陳其邁發起「南方治理平台首長會議」，成為出席唯一藍營首長。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠（右四）出席民進黨高雄市長陳其邁發起「南方治理平台首長會議」，成為出席唯一藍營首長。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠（右）出席民進黨高雄市長陳其邁發起「南方治理平台首長會議」，會前與陳其邁會晤。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠（右）出席民進黨高雄市長陳其邁發起「南方治理平台首長會議」，會前與陳其邁會晤。圖／嘉義市府提供

嘉義 黃敏惠 輕軌

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