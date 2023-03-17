快訊

年領百萬股息擁3房！千萬富翁拾荒睡街頭 真實身分曝光

應普亭邀請 陸外交部：習近平將赴俄羅斯進行國事訪問

輕症免隔離20日上路 快篩陽勞工怎請假？勞動部給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義馬稠後智慧園區今開工 林佳龍：台灣最大規模

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣馬稠後產業園區的智慧園區今天開工啟動典禮，預計2025年底完工，將是台灣第一個也是最大規模智慧園區。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區的智慧園區今天開工啟動典禮，預計2025年底完工，將是台灣第一個也是最大規模智慧園區。記者呂慧瑜／攝影

總統府秘書長林佳龍今天南下嘉義縣，代表蔡英文總統出席馬稠後智慧園區開工啟動典禮，林佳龍表示，這是台灣第一個也是最大規模智慧園區，從開發就納入智慧製造、交通及城鄉的發展，把台灣最好的高科技產業齊建置此園區，將成台灣之光。

林佳龍表示，馬稠後智慧園區預計2025年底開發完成，他一路落實5+2產業創新及6大核心戰略產業，現在有真正實體園區智慧製造跟智慧城市，這是他的夢想，終於在嘉義縣來實現。

縣府經發處表示，智慧園區計畫包括環境監測、智慧管理與安全環境系統等，透過整個智慧治理的系統等建置，打造成為智慧研發製造示範場域、產學合作與技術交流及友善環境與產業群聚的智慧產業基地。

智慧園區內，打造地下化公共管線、道路系統、無線網路、空氣與水質監測、智慧桿布建路燈等公共設施，軟體部分導入智慧建築雲端平台，在物聯網技術與物業管理系統上，邁進一大步。

林佳龍指出，開發者及未來要進駐的廠商願意投資在產業的智慧化，且是整個園區的系統整合，特別是軟硬體的結合，相信台灣未來在國際上可以整套輸出，並提供系統性整體解決方案，讓台商在海外的許多工廠轉行，園區也讓重大的2大轉行，數位及淨零都在此同步實現。

縣長翁章梁表示，廣達343公頃的馬稠後後期產業園區開發，在2019年由蔡英文總統主持動土開工，目前園區公共設施工程積極的展開施工，招商土地標售率也高達98%，已有97家廠商標購土地，已陸續辦理交地中，剩下4筆的土地，也正辦理公告標售，園區預計在2025年底開發完成。

總統府秘書長林佳龍今天出席嘉義縣馬稠後智慧園區開工啟動典禮表示，這是台灣第一個也是最大規模智慧園區，他的夢想，終於在嘉義縣實現。記者呂慧瑜／攝影
總統府秘書長林佳龍今天出席嘉義縣馬稠後智慧園區開工啟動典禮表示，這是台灣第一個也是最大規模智慧園區，他的夢想，終於在嘉義縣實現。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區的智慧園區今天開工啟動典禮，預計2025年底完工，將是台灣第一個也是最大規模智慧園區。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區的智慧園區今天開工啟動典禮，預計2025年底完工，將是台灣第一個也是最大規模智慧園區。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區的智慧園區今天開工啟動典禮，預計2025年底完工，將是台灣第一個也是最大規模智慧園區。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區的智慧園區今天開工啟動典禮，預計2025年底完工，將是台灣第一個也是最大規模智慧園區。記者呂慧瑜／攝影
總統府秘書長林佳龍今天出席嘉義縣馬稠後智慧園區開工啟動典禮表示，這是台灣第一個也是最大規模智慧園區，他的夢想，終於在嘉義縣實現。記者呂慧瑜／攝影
總統府秘書長林佳龍今天出席嘉義縣馬稠後智慧園區開工啟動典禮表示，這是台灣第一個也是最大規模智慧園區，他的夢想，終於在嘉義縣實現。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區的智慧園區今天開工啟動典禮，預計2025年底完工，將是台灣第一個也是最大規模智慧園區。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區的智慧園區今天開工啟動典禮，預計2025年底完工，將是台灣第一個也是最大規模智慧園區。記者呂慧瑜／攝影

林佳龍 蔡英文

延伸閱讀

影／追思辜寬敏 林佳龍：為年輕人種下一顆種子

影／林佳龍酸林明溱兒沒機會 籲他把蔡培慧當女兒交棒

影／林明溱扯南投垃圾林佳龍害的 今遭打臉避談

辜寬敏辭世 林佳龍：正常國家決議文重要推手

相關新聞

台南是行人地獄？立委喊話：洗刷汙名從市區觀光道路開始

台南市連續23個月蟬聯傷亡率最高縣市，且去年1至11月較前年同期暴增8.5％傷亡，升幅高於全國，時代力量立委陳椒華指出，...

「菜王」價跌！雲林青農開放自採 便宜賣「1顆10元」

雲林黃姓青年農民在地方網路社團發文「高麗菜自採1顆10元」，不到一天已吸引許多網友前往「採收」，有人拿著環保袋裝滿10顆...

全民普發6000元 南市率先在37區設「專櫃」專人協助登記

為方便市民登記領取6000元，台南市政府率先全國提供便民服務，由全市37區公所及戶政事務所開設單一窗口專案櫃台，由專責人...

嘉檢最資深檢察官「議長殺手」顏榮松退休 人生刻苦勵志

71歲嘉義地檢察署最資深檢察官顏榮松今天退休，上班堅持崗位看公文到最後一刻，顏榮松服公職年資長達38年9個月，領取公務員...

嘉義馬稠後智慧園區今開工 林佳龍：台灣最大規模

總統府秘書長林佳龍今天南下嘉義縣，代表蔡英文總統出席馬稠後智慧園區開工啟動典禮，林佳龍表示，這是台灣第一個也是最大規模智...

聯電循環經濟資源創生中心動土 黃偉哲感謝展現社會責任

聯華電子今天宣布投入18億元在南科Fab12A廠區成立「循環經濟資源創生中心」，上午在南科廠舉行動土典禮。循環經濟資源創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦