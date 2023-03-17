嘉義馬稠後智慧園區今開工 林佳龍：台灣最大規模

總統府秘書長林佳龍今天南下嘉義縣，代表蔡英文總統出席馬稠後智慧園區開工啟動典禮，林佳龍表示，這是台灣第一個也是最大規模智慧園區，從開發就納入智慧製造、交通及城鄉的發展，把台灣最好的高科技產業齊建置此園區，將成台灣之光。

林佳龍表示，馬稠後智慧園區預計2025年底開發完成，他一路落實5+2產業創新及6大核心戰略產業，現在有真正實體園區智慧製造跟智慧城市，這是他的夢想，終於在嘉義縣來實現。

縣府經發處表示，智慧園區計畫包括環境監測、智慧管理與安全環境系統等，透過整個智慧治理的系統等建置，打造成為智慧研發製造示範場域、產學合作與技術交流及友善環境與產業群聚的智慧產業基地。

智慧園區內，打造地下化公共管線、道路系統、無線網路、空氣與水質監測、智慧桿布建路燈等公共設施，軟體部分導入智慧建築雲端平台，在物聯網技術與物業管理系統上，邁進一大步。

林佳龍指出，開發者及未來要進駐的廠商願意投資在產業的智慧化，且是整個園區的系統整合，特別是軟硬體的結合，相信台灣未來在國際上可以整套輸出，並提供系統性整體解決方案，讓台商在海外的許多工廠轉行，園區也讓重大的2大轉行，數位及淨零都在此同步實現。