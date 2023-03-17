聯電循環經濟資源創生中心動土 黃偉哲感謝展現社會責任

聯華電子今天宣布投入18億元在南科Fab12A廠區成立「循環經濟資源創生中心」，上午在南科廠舉行動土典禮。循環經濟資源創生中心是南科首座廢棄物資源化研發中心，預計2025年啟用、每年可減少1.5萬公噸半導體製造廢棄物，「是國內產業循環共生及轉型的重要指標，顯示聯電邁向循環經濟的決心，也推動台灣科技產業朝永續循環、零廢棄邁進」。台南市長黃偉哲黃感謝聯電「展現社會責任、創造友善環境」。

創生中心建築面積約5900平方公尺，總樓地板面積約9千平方公尺，廠房以綠建築規範設計，規畫取得綠建築標章，預計增加約230個就業人數。以零廢棄為目標，每年約可將1萬5千公噸廢棄物轉換成資源化產品，減廢比例達1/3，創造產值約1億元的再生產品綠色經濟。

國科會南科管理局長蘇振綱、聯電總經理簡山傑等出席，宣示共同朝永續循環經濟邁進的決心。簡山傑表示，「聯電在台灣深耕40餘年，南科廠更是特殊製程生產與研發重鎮，聯電不僅擴充產能、精進研發，更落實對企業永續的承諾。深信與價值鏈夥伴攜手，可引領台灣企業與國際接軌，創造資源再生循環、轉廢為能的永續競爭力。」

黃偉哲表示，聯電深耕台灣40餘年，長期致力永續發展，實現永續循環零廢棄，促進循環經濟，也為南市與經濟發展做出貢獻，市府會持續協助企業推動永續發展，打造更適宜的投資環境

黃偉哲說，不管是科技園區或是傳統產業，都需要解決廢棄物處理問題，聯電在資源再利用、廢棄物減量等方面投入。今天他代表全體市民謝謝聯電落實企業永續的承諾，市府對於循環經濟資源創生中心興建樂觀其成，祝福工程如質如期完成，盡快投產，為循環經濟及環保盡一份心力。

市府經發局表示，市府自2019年宣告啟動陽光電城2.0計畫，從公立學校做起，鼓勵農家與企業設置，同時成立綠能產業推動中心，建立溝通平台，截至目前南市合約申請再生能源發電，已經達3.8GW，全國第一。

市政府表示，積極營造優質投資環境，除成立招商服務單一窗口，提供便捷、親切、專業的各類型投資服務，並秉持依法行政、公開透明方式，加速審查作業，提升行政效率，協助業者解決投資設廠問題及排除投資障礙，總計截至今年2月底為止，市府列管2億元以上重大投資案90案，投資額達2788億元，全力協助廠商排除各項投資障礙，黃偉哲上任以來有77案完成投資、投資額約938億元。