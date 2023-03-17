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「菜王」價跌！雲林青農開放自採 便宜賣「1顆10元」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林黃姓青年農民即日起至3月19日，開放民眾至莿桐鄉麻園村埤寮4之1號附近產業道路自採高麗菜，1顆10元。記者陳苡葳／攝影
雲林黃姓青年農民即日起至3月19日，開放民眾至莿桐鄉麻園村埤寮4之1號附近產業道路自採高麗菜，1顆10元。記者陳苡葳／攝影

雲林黃姓青年農民在地方網路社團發文「高麗菜自採1顆10元」，不到一天已吸引許多網友前往「採收」，有人拿著環保袋裝滿10顆滿足而歸，有人直接拿大麻袋裝回家準備製作泡菜；黃的菜田在莿桐鄉麻園村埤寮4之1號附近產業道路上，開放到3月19日，隨時可採，也可先打電話0980-062772通知。

縣府農業處表示，最近天氣溫暖，適合高麗菜生長，產量確實增加。西螺果菜市場最新交易行情顯示，高麗菜批發價每公斤上價7.5元、中價5元，下價2.5元，均價每公斤5元。

每年12月到4月是高麗菜種植旺季，冬天蔬菜需求量大，近日氣溫逐漸升高，需求量愈來愈下降；西螺果菜市場分析，承購商採購意願低，買氣減緩，整體行情出現量多價跌情形。

黃姓青農種植約1公頃的高麗菜，原本都有固定的承銷商向他採購，不過最近需求減少許多，以致田間高麗菜仍「完好如初」，光是目前開放的田區7000多顆就賠了3萬多元，即日起開放民眾自採到本周日，只盼能加減保住流汗錢。

黃姓青農說，目前現場至少還有5000顆，民眾可以自備刀具、袋子採收，位置在莿桐鄉麻園村埤寮4之1號附近產業道路旁，可先電話聯絡0980-062772通知。

農業處表示，縣府已向農糧署爭取到300公噸額度以供加工業者媒合至水餃廠、節切廠或團膳便當等；另下周起，每周出貨1500件、約30噸高麗菜至全國團膳業者。

雲林黃姓青年農民開放民眾自採高麗菜，1顆10元，已吸引許多人下田採收。記者陳苡葳／攝影
雲林黃姓青年農民開放民眾自採高麗菜，1顆10元，已吸引許多人下田採收。記者陳苡葳／攝影
雲林黃姓青年農民即日起至3月19日，開放民眾至莿桐鄉麻園村埤寮4之1號附近產業道路自採高麗菜，1顆10元。記者陳苡葳／攝影
雲林黃姓青年農民即日起至3月19日，開放民眾至莿桐鄉麻園村埤寮4之1號附近產業道路自採高麗菜，1顆10元。記者陳苡葳／攝影
雲林黃姓青年農民即日起至3月19日，開放民眾至莿桐鄉麻園村埤寮4之1號附近產業道路自採高麗菜，1顆10元。記者陳苡葳／攝影
雲林黃姓青年農民即日起至3月19日，開放民眾至莿桐鄉麻園村埤寮4之1號附近產業道路自採高麗菜，1顆10元。記者陳苡葳／攝影

高麗菜 青農

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