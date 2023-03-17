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全民普發6000元 南市率先在37區設「專櫃」專人協助登記

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
配合中央普發6000元，台南市政府率先推出區所戶所專櫃專人協助登記。圖／台南市民政局提供
配合中央普發6000元，台南市政府率先推出區所戶所專櫃專人協助登記。圖／台南市民政局提供

為方便市民登記領取6000元，台南市政府率先全國提供便民服務，由全市37區公所及戶政事務所開設單一窗口專案櫃台，由專責人員協助民眾進行線上登記，以更安全、安心、便利的方式，讓每位市民的6000元輕鬆入袋。

市府表示，數位發展部為避免全民普發6000元線上登記壅塞，提早啟動普發現金申領登記系統，專屬網站「https://6000.gov.tw」將於3月22日上午8時起提供預登記服務，民眾只要透過手機、平板或者電腦上網填寫必要資料，免讀卡機、免插卡，後續登記資料經過系統核驗無誤，即可輕鬆讓6000元自動入帳到指定的本人金融帳戶。

民政局長姜淋煌則指出，為有助於減少市民遭受詐騙，提供正確資訊，特別請各區公所及戶政事務所，利用官方網站、臉書、鄰里系統等管道，多元提供正確資訊，並廣為宣傳專櫃專人便民政策。提醒市民朋友，自3月22日起，於上班時間攜帶本人身分證、健保卡以及本人帳戶常用金融存摺，親至台南市各區公所、戶政事務所，即可由專人協助，享受便民登記領用服務。

市長黃偉哲表示，手機、電腦使用普及，專屬網站設計也簡單明瞭，但對於部分長者而言，使用3C產品仍是一大難以跨越的障礙。市府特別推出各轄區專責窗口服務方案，讓不分年齡、族群、有無3C產品的民眾，都能享受到安心便捷的登記服務，讓全民共享經濟成果，感受政府溫暖的照顧。

里長聯誼總會總會長吳勝智說，市府很用心且貼心，協助里鄰長提供民眾正確資訊，也讓普發作業能夠更順利進行。

配合中央普發6000元，台南市政府率先推出區所戶所專櫃專人協助登記。圖／台南市民政局提供
配合中央普發6000元，台南市政府率先推出區所戶所專櫃專人協助登記。圖／台南市民政局提供
配合中央普發6000元，台南市政府率先推出區所戶所專櫃專人協助登記。圖／台南市民政局提供
配合中央普發6000元，台南市政府率先推出區所戶所專櫃專人協助登記。圖／台南市民政局提供

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