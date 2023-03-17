台江國家公園舉辦「與國家公園有約-海海人生」親子遊

台江國家公園管理處公告，配合今年4月22日地球日，將舉辦「與國家公園有約-海海人生」親子活動。規畫半日環境教育知性小旅行、帶領民眾前往七股園區，乘船欣賞潟湖景觀、認識在地養殖產業、登上沙洲與透過科學淨灘攜手守護環境，並思考海洋廢棄物對台江濕地的影響。

管理處表示，親子將乘船前往濱外沙洲網仔寮汕，「發現七股潟湖的美麗與哀愁」，守護生物與居民的重要家園。期待活動幫助親子認識七股潟湖生態，推廣「環境友善的生活行為」。活動費用每人350元，共40個名額，採網路報名，網址https://action.tjnp.gov.tw/，20日上午10點開放報名，額滿為止。「台江國家公園facebook粉絲團」有最新活動訊息，相關問題可洽解說教育課06-2842600轉1514謝小姐。

七股潟湖是台灣最大的潟湖，沿岸的沙洲保護潟湖內免受海浪直接衝擊，提供眾多生物棲息與漁產養殖環境，但正面臨著海洋垃圾危害。