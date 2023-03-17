要等埋管線！台南東區凱旋路瓶頸打通 8月底才能完工

台南市東區後甲國中旁凱旋路束縮瓶頸道路拓寬工程，目前因協調管線單位配合進場埋設管線，致使道路拓寬本體工程先等待管線完成始得繼續，引起附近民眾關注。市府工務局表示，已積極協調管線單位儘速處理配置埋設，並將趕在8月底、暑假結束前全部完工通車，以維護學生通勤便利與安全。

市府表示，東區中華東路發展迅速，在台南購物中心大型百貨公司帶動下，形成商圈，交通頻繁，北側凱旋路也成為通往林森路的重要道路；但凱旋路路尾因後甲國中校園與都市計畫道路用地有部分重疊，形成道路後段束縮，僅可供機、踏車通行，長期造成出入交通瓶頸。

在市府「便捷交通」政策下，工務局編列預算約5600萬元辦理凱旋路延長線道路拓寬工程，開闢長度約205公尺，寬度15公尺；未來完成拓寬通車後，即可順暢連接中華東路一段至林森路二段，為東區東西向提供另一條主要道路， 同時可以舒緩東寧路與小東路等主要道路長年交通壅塞現象；也大大便捷南紡購物中心與平實營區等開發區域的交通效益；另為成大特區、後甲國中校區提供一條便捷無礙又安全好行的通學道路。

工務局表示，凱旋路延長線道路拓寬工程去年7月開工，現已完成大部分新設側溝，但工程需要管線單位配合進場埋設民生管線配線，且目前台電工程因牽涉學校及附近公園網球場用電問題較複雜，致使工期較原預定較長。工務局已積極協調處理中，預計8月底前完工通車。