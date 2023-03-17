感念228受難首位台籍留美博士 南市將籌設林茂生紀念圖書館

228受難者菁英、台灣史上第一位東京帝大文學士和第一位留美博士林茂生教授，其女兒林詠梅前天從美國返台拜訪台南市長黃偉哲。與會人士表達希望在台南市設置「林茂生紀念圖書館」之建議，黃偉哲相當肯定林茂生教授對台灣之貢獻，並允諾將積極籌設。

林詠梅由台灣228關懷協會總會、台南市228關懷協會、台灣南社、台灣羅馬字協會、台灣教師聯盟、台文筆會、台灣教授協會、湯德章紀念協會、成大台文系等代表，及市議員蔡筱薇、李啟維的陪同下拜會台南市政府，肯定黃偉哲市長對於本土教育的重視與推動，

市府文化局表示，林茂生教授是台南歷史名人，也是台南228受難菁英之一，他畢生奉獻臺灣教育，分別在長榮中學、台南師範學院、台南商業專門學校、台南高等工業學校、成功大學（並擔任首任圖館館館長10年）和台灣大學等任教，受其教誨的學子無數，堪稱為台灣的首席教育家。林茂生教授也是文化界的先行者，並在戰後創辦《民報》，為台灣民眾發聲。

黃偉哲表示，為感念林茂生教育對於學術教育的貢獻，市府在2013年將林茂生列為台南歷史名人(學術教育類)，並於2021年出版的台南歷史名人誌《千里之行──那些弦歌不輟的故事》當中收錄林茂生生平事蹟。

為持續推動人權議題，市府除持續進行林茂生相關研究計畫，並提案爭取經費規畫發表林茂生繪本出版品及議題推廣活動，也將積極籌設「林茂生紀念圖書館」，落實轉型正義，讓市民記得前人奮鬥的軌跡，以及背後的歷史，也讓下一代傳承台南人追求公理正義及爭取人權民主的精神。