快訊

國民黨選策會名單引發反彈 朱立倫鬆口：會做調整

被喊話「拒絕黑金」 傅崐萁：侯友宜站出來宣布選總統

他選出股東會紀念品「TOP5」！ 放大鏡指甲剪也入榜：第一次知道有這東西

感念228受難首位台籍留美博士 南市將籌設林茂生紀念圖書館

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
首位台籍留美博士林茂生。圖／台南市文化局提供／翻拍自228紀念館展覽照片
首位台籍留美博士林茂生。圖／台南市文化局提供／翻拍自228紀念館展覽照片

228受難者菁英、台灣史上第一位東京帝大文學士和第一位留美博士林茂生教授，其女兒林詠梅前天從美國返台拜訪台南市長黃偉哲。與會人士表達希望在台南市設置「林茂生紀念圖書館」之建議，黃偉哲相當肯定林茂生教授對台灣之貢獻，並允諾將積極籌設。

林詠梅由台灣228關懷協會總會、台南市228關懷協會、台灣南社、台灣羅馬字協會、台灣教師聯盟、台文筆會、台灣教授協會、湯德章紀念協會、成大台文系等代表，及市議員蔡筱薇、李啟維的陪同下拜會台南市政府，肯定黃偉哲市長對於本土教育的重視與推動，

市府文化局表示，林茂生教授是台南歷史名人，也是台南228受難菁英之一，他畢生奉獻臺灣教育，分別在長榮中學、台南師範學院、台南商業專門學校、台南高等工業學校、成功大學（並擔任首任圖館館館長10年）和台灣大學等任教，受其教誨的學子無數，堪稱為台灣的首席教育家。林茂生教授也是文化界的先行者，並在戰後創辦《民報》，為台灣民眾發聲。

黃偉哲表示，為感念林茂生教育對於學術教育的貢獻，市府在2013年將林茂生列為台南歷史名人(學術教育類)，並於2021年出版的台南歷史名人誌《千里之行──那些弦歌不輟的故事》當中收錄林茂生生平事蹟。

為持續推動人權議題，市府除持續進行林茂生相關研究計畫，並提案爭取經費規畫發表林茂生繪本出版品及議題推廣活動，也將積極籌設「林茂生紀念圖書館」，落實轉型正義，讓市民記得前人奮鬥的軌跡，以及背後的歷史，也讓下一代傳承台南人追求公理正義及爭取人權民主的精神。

黃偉哲 菁英

延伸閱讀

南方治理平台共創綠色新政 南市修正自治條例淨零轉型

台南柚花藝術節 18、19日麻豆磚井社區「柚花巷」登場

黃偉哲帶頭衝 東京食品展台南農產代表隊拿下1.2億訂單

台南-日本仙台直航 4/1包機首航起飛

相關新聞

跨區無法管？台南溪北飄惡臭禍首來自嘉義縣垃圾場大火

台南市白河及後壁地區從15日晚上一直聞到燒塑膠臭味，1天後才查到是白河交界的嘉義縣水上鄉義興村垃圾掩埋場起火，台南市議員...

嘉義市鐵路高架工程發現日治時期火車轉車台遺構 暫時停工開挖

嘉義市鐵路高架工程施工進度一半，鐵道局最近在後火車站工區，發現疑似日治時期火車轉運台遺構文物，文化局獲報深表重視，組專案...

全原運在台北「台南代表隊卻住桃園」被批太址！原民會回應了

112年全國原住民運動會3月底在台北登場，但台南市代表隊住宿地點在桃園，距離比賽場地車程最短要半小時以上，還不包含塞車及...

要等埋管線！台南東區凱旋路瓶頸打通 8月底才能完工

台南市東區後甲國中旁凱旋路束縮瓶頸道路拓寬工程，目前因協調管線單位配合進場埋設管線，致使道路拓寬本體工程先等待管線完成始...

感念228受難首位台籍留美博士 南市將籌設林茂生紀念圖書館

228受難者菁英、台灣史上第一位東京帝大文學士和第一位留美博士林茂生教授，其女兒林詠梅前天從美國返台拜訪台南市長黃偉哲。...

嘉義市啟動圖書館總館工程 黃敏惠率團隊觀摩屏東圖書總館

嘉義市政府計畫在家樂福北門店國有地，興建新圖書館總館，已完成先期規畫，最快2025開館，是市長黃敏惠連任重大施政建設，昨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦