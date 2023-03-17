跨區無法管？台南溪北飄惡臭禍首來自嘉義縣垃圾場大火

台南市白河及後壁地區從15日晚上一直聞到燒塑膠臭味，1天後才查到是白河交界的嘉義縣水上鄉義興村垃圾掩埋場起火，台南市議員李宗翰表示，從15日晚上6點起火持續悶燒冒出濃濃惡臭及濃煙，痛批怒批放任消極。台南市環保局表示，昨天上午7點多就啟動火警空汙通報可能影響到白河及後壁區，嘉義環保局昨天下午6點多通知火警已經撲滅，將透過「雲嘉南治理平台 」要求未來類似事件要積極通知下風處的台南地區。

李宗翰表示，15日晚間8點開始收到許多白河民眾陳情塑膠臭味的問題便要求臺南市環保局追查異味來源，追查整晚才發現是嘉義縣的廢棄掩埋場火災致使臭味瀰漫整個白河，今至現場勘查見臭味及煙霧不斷產生甚至偶有火星只見一台怪手及發財車載水嘗試處理，但對於目測超過五分地還堆滿三層樓的垃圾顯然杯水車薪。

台南市環保局稽查科人員表示，從15日下午6點開始收到第一次陳情，持續追查至凌晨12確認周邊工廠沒有排放問題，隔天凌晨6點據稽查科長回報嘉縣一處掩埋場從昨晚火災持續悶燒至今研判可能為異味來源。

李宗翰昨天率台南市政府環保局、白河區公所、白河分局前往白河及嘉義交界一處垃圾掩埋場，事隔一天多現場還在悶燒冒出濃濃惡臭，李宗翰強調，現場嘉義縣政府環保局的稽查員也在現場，他詢問嘉義縣為何放任這個掩埋場10餘年幾乎年年火災無人可管？怒批嘉義縣環保局放任無為嚴重影響台南市民權益，對於封閉的垃圾掩埋場應該要超過50公分的覆土，但現場裸露的垃圾顯然缺乏管理。

台南市環保局表示，16日上午7點多就啟動火警空品資訊揭露，說明清晨6點嘉義縣水上鄉義興村發生火警，目前風向為微弱北風，預計可能影響空氣品質範圍為 白河區 後壁區。 提醒位在提醒範圍的民眾關閉門窗，如需外出，請戴口罩做好自我防護