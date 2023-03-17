嘉義市鐵路高架工程發現日治時期火車轉車台遺構 暫時停工開挖

嘉義市鐵路高架工程施工進度一半，鐵道局最近在後火車站工區，發現疑似日治時期火車轉運台遺構文物，文化局獲報深表重視，組專案小組，請文資委員專家會勘，初步認定相似台南鐵路地下化工程發現的轉車台遺構，依文資法要求鐵道局停工，採人工開挖，避免破壞遺構。

議員黃敏修說，嘉義要起飛，鐵路高架化是關鍵，它關係前後站都市縫合城市規劃，會勘後火車站重大發現，疑似日治時期火車轉運台遺構，轉車台讓笨重無比的火車頭，得以華麗轉身掉頭。

遺構面積大，不僅在高架軌道施工範圍，未來該處還是車站主體結構規畫內，如何兼顧工程開發與遺構保存，需要相關單位反覆討論斟酌，大家一起關注鐵路高架化主體工程，都市設計審議與遺構的天秤熟輕熟重。

長期關注地方文史的建築師陳世岸說，台鐵逾百年歷史，台南鐵路地下化發現日治時期轉車台遺構，部分被移置，轉車台文物具有保存價值，嘉市鐵路高架工程發現轉車台遺構，應依文資法嚴謹評估保存。

文化局文化資產科說，文資委員專家會勘，初步認定相似台南鐵路地下化工程發現的轉車台遺構，依文資法要求停工，採人工開挖，避免重機械破壞遺構，轉車台埋地底約1公尺，開挖不必如同文化層開挖方式，挖掘出土依文資法，召開文資審議委員會討論，遺構不影響鐵路高架主要工程進行。