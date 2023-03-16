你捐的物資誰來載？雲林家扶很缺這輛車 獅友霸氣助攻

雲林家扶中心扶助千戶家庭，超過半數因為居住偏鄉或沒有交通工具，無法即時獲取適切物資，加上該中心既有物資車僅2輛，每月得出趟5至10次載發物資，使用頻率極高，卻量能不足常得動用私人車輛，國際獅子會發現這些問題，有別一般指定捐救護車，籌募了87萬元購買一輛8人座廂型車送給雲林家扶使用，希望讓愛送到各個角落。

「百萬名車」已不是高級車輛專有代名詞，物價上漲也反映在車價上，這對急需車輛的社福單位來說，自購是難上加難的大問題。雲林家扶中心主委陳燦勳說，疫情衝擊募款，負責海線物資的廂型車也不時故障，社工得四處向人借車應急，使問題更雪上加霜。

近十年左右，雲林家扶中心前後獲民間社團捐贈2輛物資車，加上今天獲贈共3輛。第一線社工說，「載發物資的需求比接送人員還大！」因為多數單位表達了捐贈意願後，仍有「社工得親自去載且自行發送」的觀念，每月平均出趟5次以上，遇到普渡等特別節日甚至超過10次，載不下還得出動私人車備援，背後的需求其實沒被大眾看見。

雲林縣今年至今已獲6支民間團體及個人捐贈車輛，以消防後勤車、救護車及救災車為主，其次是復康巴士；社工督導歐厚成指出，會有如此現象是因大家認為緊急救人攸關生命，物資的急迫性相較就低，因此發放問題也很少被發現。

雲林家扶中心副主委、現任國際獅子會300-D1區總監施松吉，深知第一線需求，除透過獅子會國際基金會LCIF申請基金，虎女獅子會也協助補足缺款，以約87萬元車價購置一輛廂型車。

捐車活動今天在縣長張麗善見證下舉行，她感謝獅子會與縣府、社福單位合力照顧弱勢；該輛物資車即起在元長、褒忠、東勢、四湖、台西、麥寮、口湖、水林等海線鄉鎮服務。