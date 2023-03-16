議長領軍開打 全國地方議會議長盃桌球賽得獎名單出爐

嘉義縣議會主辦全國地方議會議長盃桌球賽，吸引21個議會、700多名選手參加，在朴子市縣立體育館歷經2天激烈賽事，今天落幕，嘉義縣議會由議長張明達領軍開打，奪得首長組單打亞軍，秘書長李光耀也拿下幕僚長組單打亞軍，精神總錦標獎盃則由明年主辦單位台中市議會抱回家。

全國地方議會議長盃桌球賽戰況激烈，選手們在球場上揮汗競技、激烈廝殺，努力打出最佳成績，為自己縣市議會爭取榮耀，場邊啦啦隊也大聲吶喊加油打氣，十分熱鬧；明年主辦者台中市議會秘書長彭乾銘也當場邀請大家，相約明年在台中市見。

嘉義縣議會表示，比賽報名踴躍，賽程緊湊，直到閉幕前才分出勝負，頒獎典禮由秘書長李光耀主持，李代表議長表示，恭喜成績表現優異縣市外，感謝裁判團、工作人員與協辦單位連日辛勞，同時各地議會同事聯繫情誼，交換公務經驗，並到嘉義縣遊玩，幫助嘉義縣拚觀光。

比賽結果成績如下：

首長組單打：冠軍：李文斌（苗栗縣）；亞軍：張明達（嘉義縣）。 幕僚長組單打：冠軍：沈敏欽（新竹市）；亞軍：李光耀（嘉義縣）；季軍：汪啟瑞（台南市）；殿軍：洪樹林（台北市）。 議員組單打：冠軍：曾紀嚴（基隆市）；亞軍：陳俊龍（雲林縣）；季軍：張錦昆（彰化縣）；殿軍：陳光軒（苗栗縣）；第五名有李芳儒（台北市）、李紀財（屏東縣）、藍駿宇（彰化縣）及李啟維（台南市）四位。 議員組雙打：冠軍：連恩典、曾紀嚴（基隆市）；亞軍：蔡育輝、李啟維（台南市）；季軍：方一祥、李紀財（屏東縣）；殿軍：吳利成、王耀裕（高雄市）；第五名有林岳賢、陳鴻禧（宜蘭縣）；洪森永、陳宜（基隆市）；曹嘉豪、涂俊任（彰化縣）；戴世銓、簡千翔（南投縣）等四組。 職員工男女混合雙打：冠軍：黃致仁、呂瑞玉（嘉義縣）；亞軍：廖俊儀、董心渝（台南市）；季軍：劉玠成、于菁（台南市）；殿軍：蔡政良、黃沛昀（雲林縣）；第五名：陳旺好、陳麗卿（彰化縣）；陳有義、張玲音（台北市）；林志隆、施玉芳（雲林縣）；饒岳奇、陳亭月（苗栗縣）。 職員工男子雙打：冠軍：楊覺仁、侯凱仁（嘉義縣）；亞軍：陳世昌、謝保源（台南市）；季軍：傅志銘、蔡瑞峰（高雄市）；殿軍：黃仁吉、黃旭平（嘉義縣）；第五名：張正宗、林日明（雲林縣）；李建瑩、張凱翔（台南市）；黃逸民、郭百倉（高雄市）；郭剛字、王芳宣（台北市）。 職員工女子雙打：冠軍：萬庭瑋、董心渝（台南市）；亞軍：于菁、楊炎惠（台南市）；季軍：馬慧如、陳美璉（嘉義縣）；殿軍：劉珮玲、鐘郁扉（雲林縣）；第五名：林昭如、郭美玲（基隆市）；蘇靖季、林君省（台北市）；陳美蘭、孫雅惠（新竹市）；陳昱雱、胡雅惠（新竹市）。 職員工男子單打：冠軍：黃致仁（嘉義縣）；亞軍：侯凱仁（嘉義縣）；季軍：陳世昌（台南市）；殿軍：傅志銘（高雄市）；第五名有林志隆（雲林縣）、劉玠成（台南市）、楊哲文（新北市）及張凱翔（台南市）四位。 職員工女子單打：冠軍：萬庭瑋（台南市）；亞軍：施玉芳（雲林縣）；季軍：謝美玲（高雄市）；殿軍：陳雪梅（基隆市）；第五名有陳麗安（基隆市）、湯智詔（嘉義縣）、呂瑞玉（嘉義縣）及吳佩芬（台南市）四位。 團體賽議員組：冠軍（基隆市議會）；亞軍（雲林縣議會）；季軍（彰化縣議會）；殿軍（台南市議會）；第五名（屏東縣議會、南投縣議會）。 團體賽職員工男子甲組：冠軍（台南市議會）；亞軍（高雄市議會）；季軍（嘉義縣議會）；殿軍（新北市議會）；第五名（雲林縣議會、台北市議會）。 團體賽職員工男子乙組：冠軍（彰化縣議會）；亞軍（南投縣議會）；季軍（桃園市議會）；殿軍（宜蘭縣議會）；第五名（新竹縣議會、嘉義市議會）。 團體賽職員工女子組：冠軍（台南市議會）；亞軍（雲林縣議會）；季軍（嘉義縣議會）；殿軍（高雄市議會）；第五名（桃園市議會、基隆市議會）。 精神總錦標：台中市議會。