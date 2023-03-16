斥資1.8億元！嘉縣首座全民運動館動土 鄰近水上圖書館
嘉義縣首座全民運動館今天動土，嘉義縣政府斥資1.8億元，包括中央補助1億元、縣府配合款8749萬元，縣長翁章梁今天到場祈福動土，預計2024年底完工，2025年啟用營運，有健身房、瑜伽教室等空間，地點就在水上鄉立圖書館旁，未來將柳林國小運動設施供民眾使用。
翁章梁說，受疫情影響，建築物料及施工成本提升，導致原先編列1.1億元經費不敷使用，工程流標2次，追加預算至1.8億元才順利發包，感謝體育署提供預算讓縣市政府申請，以及立委蔡易餘居中協調，未來運動館落成後，將結合柳林國小風雨球場及棒球場，造福社會民眾。
縣府表示，全民運動館總經費近2億元，包括中央補助1億元、縣府配合款8749萬元，建物共有2層樓、面積約900坪，內有健身房、瑜伽教室、飛輪教室、羽球場等設施，落成後將委由民間廠商協助管理，盼為水上、太保、鹿草及中埔民眾提供更方便的運動選擇。
水上鄉長林湘亭說，全民運動館事前籌備需克服許多問題，尤其建築物料及施工成本上漲，需追加預算，感謝去年議會臨時會通過追加預算。體育署主秘呂宏進說，嘉義縣近年爭取前瞻計畫3億多元興建運動設施，也舉辦多項運動賽事，盼達成人人運動目標。
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