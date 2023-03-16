斥資1.8億元！嘉縣首座全民運動館動土 鄰近水上圖書館

嘉義縣首座全民運動館今天動土，嘉義縣政府斥資1.8億元，包括中央補助1億元、縣府配合款8749萬元，縣長翁章梁今天到場祈福動土，預計2024年底完工，2025年啟用營運，有健身房、瑜伽教室等空間，地點就在水上鄉立圖書館旁，未來將柳林國小運動設施供民眾使用。

翁章梁說，受疫情影響，建築物料及施工成本提升，導致原先編列1.1億元經費不敷使用，工程流標2次，追加預算至1.8億元才順利發包，感謝體育署提供預算讓縣市政府申請，以及立委蔡易餘居中協調，未來運動館落成後，將結合柳林國小風雨球場及棒球場，造福社會民眾。

縣府表示，全民運動館總經費近2億元，包括中央補助1億元、縣府配合款8749萬元，建物共有2層樓、面積約900坪，內有健身房、瑜伽教室、飛輪教室、羽球場等設施，落成後將委由民間廠商協助管理，盼為水上、太保、鹿草及中埔民眾提供更方便的運動選擇。