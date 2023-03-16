快訊

疑爬升速度不足…彰化輕航機失速墜毀 教練、日籍學生成焦屍

拿坡里推優惠！「1公斤腿排桶」現賺201元、披薩加炸雞省190元

奢侈生活曝光！陸富商郭文貴在美被捕 住家馬桶還鑲嵌紅木

斥資1.8億元！嘉縣首座全民運動館動土 鄰近水上圖書館

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣首座全民運動館今天動土，縣長翁章梁（右七）到場參加。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首座全民運動館今天動土，縣長翁章梁（右七）到場參加。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣首座全民運動館今天動土，嘉義縣政府斥資1.8億元，包括中央補助1億元、縣府配合款8749萬元，縣長翁章梁今天到場祈福動土，預計2024年底完工，2025年啟用營運，有健身房、瑜伽教室等空間，地點就在水上鄉立圖書館旁，未來將柳林國小運動設施供民眾使用。

翁章梁說，受疫情影響，建築物料及施工成本提升，導致原先編列1.1億元經費不敷使用，工程流標2次，追加預算至1.8億元才順利發包，感謝體育署提供預算讓縣市政府申請，以及立委蔡易餘居中協調，未來運動館落成後，將結合柳林國小風雨球場及棒球場，造福社會民眾。

縣府表示，全民運動館總經費近2億元，包括中央補助1億元、縣府配合款8749萬元，建物共有2層樓、面積約900坪，內有健身房、瑜伽教室、飛輪教室、羽球場等設施，落成後將委由民間廠商協助管理，盼為水上、太保、鹿草及中埔民眾提供更方便的運動選擇。

水上鄉長林湘亭說，全民運動館事前籌備需克服許多問題，尤其建築物料及施工成本上漲，需追加預算，感謝去年議會臨時會通過追加預算。體育署主秘呂宏進說，嘉義縣近年爭取前瞻計畫3億多元興建運動設施，也舉辦多項運動賽事，盼達成人人運動目標。

嘉義縣首座全民運動館今天動土，縣長翁章梁（前排左四）到場參加。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首座全民運動館今天動土，縣長翁章梁（前排左四）到場參加。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首座全民運動館今天動土，縣長翁章梁（左二）到場參加。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首座全民運動館今天動土，縣長翁章梁（左二）到場參加。圖／嘉義縣政府提供

延伸閱讀

嘉義縣府新聞行銷處長就任 翁章梁連任新縣府團隊主管全就位

賴清德登記民進黨總統初選 翁章梁：全力支持

嘉義大埔藝術節春聚周休假日熱鬧登場 漂流木製小提琴弦樂團演奏迎客

嘉縣將建防災教育館及防災應變中心 翁章梁率團參訪東京都觀摩交流　

相關新聞

台南百年老屋招租被稱「廢墟風」 屋主曝現況：有人要租開咖啡廳

網路社群近日瘋傳一篇老宅招租文，物件是台南市中西區民權路二段巷內的一處老宅，月租1萬元，老屋外觀斑駁破舊照片曝光後網友稱...

台南美術館館長人事生變？文化局明公布結果

台南市美術館第3屆董監事會任期屆滿，董事長蘇憲法與館長林育淳今天卸任，將在明天舉辦第4屆董監事會，由國美館館長廖仁義接任...

嘉縣流浪犬遭山豬吊夾斷3隻腳 家畜所追查嚴懲

嘉義縣家畜疾病防治所指出，梅山鄉日前有流浪犬遭山豬吊夾斷3隻腳，經救援處置後牠已由愛心民眾認養；山豬吊與捕獸鋏常造成動物...

台糖港墘農場擬砍樹種電居民反對 會勘前夕無名火藏貓膩

嘉義縣東石鄉台糖港墘農場擬砍樹種電，鄉民組護樹自救會捍衛家園，鄉民代表會上午邀台糖代表會勘說明，證實傳言不假，能源局同意...

台南柚花藝術節 18、19日麻豆磚井社區「柚花巷」登場

台南「柚花藝術節」18、19日舉行，市府文化局今天舉辦宣傳會，市長黃偉哲、國民黨市議員尤榮智、麻豆農會總幹事孫慈敏邀請大...

影／嘉義港墘農場光電說明會 蔡易餘也反對砍樹種電

中央致力推動能源轉型，台糖盤點地利不佳土地承租給光電業者，已將嘉義東石港墘農場租給安集科技股份有限公司，目前尚在規畫設計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦