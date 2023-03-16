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嘉縣流浪犬遭山豬吊夾斷3隻腳 家畜所追查嚴懲

中央社／ 嘉義縣16日電

嘉義縣家畜疾病防治所指出，梅山鄉日前有流浪犬遭山豬吊夾斷3隻腳，經救援處置後牠已由愛心民眾認養；山豬吊與捕獸鋏常造成動物嚴重受傷或死亡，將追查嚴懲。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如今天告訴中央社記者，日前接獲民眾通報，指稱梅山鄉瑞峰村有隻流浪犬嚴重受傷，即刻派人救援，發現這隻瘦弱母犬僅剩左後肢完整，其餘肢體都遭山豬吊夾斷、左前肢僅剩殘餘斷骨。

林珮如表示，這隻流浪犬僅靠左前肢的殘餘斷骨才有辦法勉強支撐身體，牠以類似拐杖方式輔以嘴巴匍匐爬行，經獸醫師診斷，若貿然截肢反而無法行走，考量牠需要專人長期照顧，以現有人力與資源無法支援，訊息公開後，目前已由愛心民眾認養。

家畜所指出，近年動物因捕獸鋏與山豬吊受傷甚至死亡案件頻傳，嘉義縣府在2年前首推「獸鋏淨空嘉園專案」，截至目前共查獲捕獸鋏與山豬吊約400具。

農委會已明文禁用山豬吊與捕獸鋏，家畜所指出，但夾傷動物案件並未減少，原因在於蒐證不易且舉證困難，導致動物受害案件仍層出不窮，民眾若發現捕獸鋏或山豬吊，可先拍照、錄影與定位，隨後可以聯繫家畜所派員處置。

林珮如說，依動物保護法規定，使用捕獸鋏與山豬吊可開罰新台幣1萬5000元至7萬5000元，造成動物死亡者也會移送法辦，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金；若造成保育類野生動物死亡，依野生動保法可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元至100萬罰金。

嘉縣流浪犬遭山豬吊夾斷3隻腳 家畜所救援治療嘉義縣家畜疾病防治所日前至梅山鄉救援3隻腳遭山豬吊夾斷的流浪犬，經處置後目前已由愛心民眾認養。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月16日 中央社
嘉縣流浪犬遭山豬吊夾斷3隻腳 家畜所救援治療嘉義縣家畜疾病防治所日前至梅山鄉救援3隻腳遭山豬吊夾斷的流浪犬，經處置後目前已由愛心民眾認養。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月16日 中央社

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