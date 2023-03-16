台糖港墘農場擬砍樹種電居民反對 會勘前夕無名火藏貓膩

嘉義縣東石鄉台糖港墘農場擬砍樹種電，鄉民組護樹自救會捍衛家園，鄉民代表會上午邀台糖代表會勘說明，證實傳言不假，能源局同意種電，台電出租光電業設計中，若非媒體踢爆、民意反對，恐遭強渡關山種電，讓人議論起疑的是，昨晚會勘前夕，竟有3處不明原因起火延燒。

消防局昨天下午4點多獲報，港墘農場發生大火，火勢延燒造林地逾2公頃，出動4輛消防車、9名消防人員滅火，火勢延燒雜木雜草共有3處，讓消防人員忙到晚間7點多才滅火，會勘前夕，3處火警陸續引燃，消防人 員坦言藏貓膩，引發外界議論，質疑人為縱火。

台糖代表說，去年8月將土地出租光電業，還在規畫設計，未送件縣府，與內政部、農委會、台電到場生態審查、盤點饋線，種電77.21公頃，每年可發6.5萬度，環境審查合格才能種電，選林相不佳地點種電，基地共8.5萬棵樹，分16區塊，9區符合條件，配合政策種電，合約規定不可抗力因素可終止契約。

台糖盤點全台6處林相不佳、地力不適合農作，釋出光電用地，已獲能源局同意，其中港乾農場能源局列管2024年8月31日完工併網，環保團體直言，若開此先例，台糖造林區可能陸續跟進，將成生態浩劫。

港墘農場造林地栽植木麻黃、白千層、大葉欖仁、小葉欖仁等樹種，吸引鳥類築巢，嘉縣野鳥學會調查，造林區有黑翅鳶、環頸雉及台灣野兔等，生態多樣豐富，砍樹種電破壞生態；5年前台糖有意在港墘農場設牡蠣殼加工廠，評估後落腳台南。

在地臉書社群「東石之美」版主余仁傑痛批，左手種一棵樹苗，高喊綠化環保減碳救地球！右手卻要砍77公頃20幾年生長林地，種電毀林，破壞生態，遺禍萬代子孫！自救會批砍樹種電，造成滅庄、滅農、滅生態。立委蔡易餘也說，台糖應恢復造林地地力，不該為光電開發放棄農業，他反對此案。若光電業強行動工，自救會要搭帳蓬長期抗爭，「台糖真要與民意對幹？！」