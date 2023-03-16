台南柚花藝術節 18、19日麻豆磚井社區「柚花巷」登場

台南「柚花藝術節」18、19日舉行，市府文化局今天舉辦宣傳會，市長黃偉哲、國民黨市議員尤榮智、麻豆農會總幹事孫慈敏邀請大家「到磚井社區柚花巷，在柚花林野餐、在許願樹下祈福看氣球小號手表演、在花香小島聽歌畫畫、在柚花廣場看腹語師小強和鸚鵡逗趣演出，還有多項品牌市集及表演」。

市長黃偉哲表示，以前提到柚子大家都覺得是中秋應景產品，但經過這幾年官方與民間推廣，柚子、柚花已經發展成一系列的活動與產品，例如柚花季與柚子系列產品、柚子餐等等，都是十分成功的行銷活動。希望能把「柚花香」推廣給更多人知道，讓不管是外地遊客或本地民眾，都能體會柚花之美，也歡迎大小朋友一起來參與柚花藝術節，享受充滿柚花香氣的週末假期。

今年柚花藝術節集結市府文化局、麻豆農會、下營農會、麻豆樂齡、麻豆商圈、在地柚農、曾文社區大學、磚井社區發展協會、安業國小，以「散步柚樂園」為主題規畫柚花園野餐、柚樂音樂會、柚樂園市集、柚柚「塗壓牆」、手作DIY、來聽故事YO等系列活動。

文化局表示，今年柚花藝術節還加碼下營場，下營除知名的「下營三寶」也有許多優質柚子。下營柚農更是連年獲得「台南文旦王」特等獎殊榮，3月26日下午在諺仔文旦園舉辦「下營柚樂園音樂會」，邀請大家感受麻豆和下營柚子園的風土差異和甜美的果實。活動詳情及最新消息在總爺藝文中心FB粉絲專頁。