影／嘉義港墘農場光電說明會 蔡易餘也反對砍樹種電
中央致力推動能源轉型，台糖盤點地利不佳土地承租給光電業者，已將嘉義東石港墘農場租給安集科技股份有限公司，目前尚在規畫設計階段，引起地方民眾強烈反對，立委蔡易餘也透過影片表達反對，且已致電台糖董事長陳昭義，盼給東石鄉親一個交代。
立委蔡易餘說，台糖公司預計在港墘農場將造林20年將砍樹重電，讓人聽了無法接受，站在保護農地充分利用立場，他反對台糖砍樹重電，已致電台糖董事長陳昭義，陳在電話中也答應會檢討這個問題，希望台糖公司盡快要給東石鄉親一個交代。
台糖公司副理林榮四說，雖然已出租土地，但若要動工，還是需要開地方說明會，會尊重、接受民眾意見，並納入參考，不論民眾要種電或不種電，都會列為重要參考，已收到東石鄉民代表會和23村村民反對、不能種電的聲音，會帶回公司討論。
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