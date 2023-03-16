影／嘉義港墘農場光電說明會 蔡易餘也反對砍樹種電

中央致力推動能源轉型，台糖盤點地利不佳土地承租給光電業者，已將嘉義東石港墘農場租給安集科技股份有限公司，目前尚在規畫設計階段，引起地方民眾強烈反對，立委蔡易餘也透過影片表達反對，且已致電台糖董事長陳昭義，盼給東石鄉親一個交代。

立委蔡易餘說，台糖公司預計在港墘農場將造林20年將砍樹重電，讓人聽了無法接受，站在保護農地充分利用立場，他反對台糖砍樹重電，已致電台糖董事長陳昭義，陳在電話中也答應會檢討這個問題，希望台糖公司盡快要給東石鄉親一個交代。