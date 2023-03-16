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土庫櫻花季18日登場 2公里櫻花大道享受幸福浪漫

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
土庫國中前的櫻花大道百花盛開，本月18、19兩天土庫櫻花季將登場，土庫鎮長陳特凱和代表會主席王錦文歡迎大家來土庫賞櫻遊老鎮。記者蔡維斌／攝影
土庫國中前的櫻花大道百花盛開，本月18、19兩天土庫櫻花季將登場，土庫鎮長陳特凱和代表會主席王錦文歡迎大家來土庫賞櫻遊老鎮。記者蔡維斌／攝影

雲林土庫馬光國中前約兩公里的道路，兩側種滿俗稱印度櫻花的羊蹄甲路樹，花海浪漫，是土庫最美的花道，土庫鎮公所、鎮代會將於3月18日、19日賞櫻季，邀大家不必上山就近來土庫賞櫻，品嘗風味絕佳的土庫老鎮小吃

土庫鎮長陳特凱率員今天為土庫櫻花季暖身，他說，馬光國中前鄉道雲101線，從崙內社區到馬光市區長約2公里，種滿上千棵羊蹄甲，樹齡都已有40年以上，每年3、4月花期樹上開滿粉紅色花朵，一眼望去粉紅花海，浪漫又幸福。

陳特凱感謝崙內社區志工長年來辛苦照顧社區環境、整理照料花木，才能讓大家擁有美好的賞花環境，土庫櫻花季已舉辦10多年，已成為土庫休閒旅遊一大特色。

今年櫻花季現場有地方農特產市集、野餐歡樂派對、日式和服體驗、親子手作DIY體驗及打卡免費玩「章魚城堡遊戲墊」等多項活動，土庫鎮長陳特凱、鎮代主席王錦文歡迎大家來土庫賞花，暢遊土庫老鎮，吃特色小吃、採購農特產，保證不虛此行。

土庫國中前的櫻花大道百花盛開，本月18、19兩天土庫櫻花季將登場。記者蔡維斌／攝影
土庫國中前的櫻花大道百花盛開，本月18、19兩天土庫櫻花季將登場。記者蔡維斌／攝影
土庫國中前的櫻花大道百花盛開，本月18、19兩天土庫櫻花季將登場。記者蔡維斌／攝影
土庫國中前的櫻花大道百花盛開，本月18、19兩天土庫櫻花季將登場。記者蔡維斌／攝影

櫻花季 小吃

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