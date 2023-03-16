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影／嘉義東石擬發展光電 台糖已出租土地 民眾都不知情

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉台糖港墘農場擬砍樹種電，23村村民組成護樹自救會掛布條捍衛家園，鄉民代表會今早邀請台糖副理林榮四到場說明，台糖去年8月將土地出租給光電業者，目前還在規畫設計階段，申請程序也未進縣府；原訂要到場會勘，但因民眾強烈反對，最後沒有到現場會勘。

台糖林姓主辦工程師說，5月起規畫，與內政部、農委會、台電公司到場生態審查、盤點饋線，去年8月起標，公告21天，同月31日決標，已租給安集科技股份有限公司，目前廠商還在規畫設計，程序還沒有進縣政府；另，合約中有提到不可抗力因素可終止契約。

林榮四說，台糖港墘農場預估種電面積77.21公頃，每年可發6.5萬度，環境需審查合格才能種電，選在林相不佳地點開發；依資料指出，基地約有8.5萬棵樹，分為16區塊，經中央部會環境敏感套疊及評估，僅9區符合條件，配合政策釋出做太陽光電計畫。

據台糖資料指出，台糖盤點6處林相不佳、地力不適合農作，釋出作為光電用地，都已取得能源局支持文件，嘉義東石、花蓮鳳林經能源局列管指示113年8月31日完工併網，台南關廟、台南歸仁、南投名間、高雄路竹經能源局列管指示113年5月31日完工併網。

鄉長林俊雄說，不論村民同意或反對，他都支持村民的意見，公所將順從民意。居民說，他們要種樹，不要種電，村里又不缺電，種電對地方沒好處，台糖事先也未與地方溝通，大家都不知情，堅決反對砍樹種電。

東石港墘農場擬發展光電，已取得能源局支持文件。記者黃于凡／攝影
東石港墘農場擬發展光電，已取得能源局支持文件。記者黃于凡／攝影
台糖公司今到東石港墘農場說明，地方居民反對種電。記者黃于凡／攝影
台糖公司今到東石港墘農場說明，地方居民反對種電。記者黃于凡／攝影
東石港墘農場擬發展光電，鄉民代表會今天邀請台糖公司說明。記者黃于凡／攝影
東石港墘農場擬發展光電，鄉民代表會今天邀請台糖公司說明。記者黃于凡／攝影
東石港墘農場擬發展光電，鄉民代表會今天邀請台糖公司說明。記者黃于凡／攝影
東石港墘農場擬發展光電，鄉民代表會今天邀請台糖公司說明。記者黃于凡／攝影
東石港墘農場擬發展光電，台糖公司副理林榮四今天到場說明。記者黃于凡／攝影
東石港墘農場擬發展光電，台糖公司副理林榮四今天到場說明。記者黃于凡／攝影

種電 嘉義

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