台南百年老屋招租被稱「廢墟風」 屋主曝現況：有人要租開咖啡廳

網路社群近日瘋傳一篇老宅招租文，物件是台南市中西區民權路二段巷內的一處老宅，月租1萬元，老屋外觀斑駁破舊照片曝光後網友稱「破厝不等於老宅耶」，在網路引發熱烈討論，曾姓屋主現身說明房子已有上百年，因是祖厝不想出售，希望找到有緣人一起整理活化，曾先生也透露已有人和他接洽，準備開咖啡廳及溫室植栽。

臉書社團「台南式」分享一篇租屋網站上的招租文，房子是一間磚造平房，外觀斑駁破舊，地上雜草橫生，碎磚瓦散落一地，招租文駐記可作為店面，月租1萬元，小編笑稱「台南老宅經濟正夯？」網友熱烈討論「老屋和破厝是不一樣的耶」，「這已不是老宅能形容了，簡直是廢墟風了」，反而引起熱烈討論。

記者上午採訪到曾姓屋主說，招屋資訊是兩筆資訊，位在公園路是4層樓，雖只有10坪，已經出租出去，網友討論的老屋其實有50坪，旁邊國有財產局招標一戶20坪開價300多萬元，所以目前一坪約是10多萬元，因是祖厝不想出售，因台南許多老屋開咖啡廳，希望有興趣的人一起合作活化。

曾先生透露「爸爸留下來的權狀是民國9年，房子有105年以上了，使用檜木。」雖然抵擋不住時間摧殘，但仔細看就看出房子建築的建材特色，地點位在公園國小對面一帶，附近民權路、民族路、忠義路巷弄有很多老屋改造的咖啡廳，是一級觀光區，吸引背包客和情侶。

曾先生說，祖厝的缺點只是巷弄太小，汽機車出入不方便，他是想到現在年輕人要創業奮鬥比較困難一點，只要有心及提出經營理念，他也可以平分裝修費，希望找到欣賞古厝的有緣人，上午已有30多歲年輕人和他聯絡，若談得攏可以合作，也可以讓台南再新增一間特色小店。