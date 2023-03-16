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台南創世園遊會停辦2年 下月恢復舉辦由張秀卿獻唱開場

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
永慶集團將在4月15日舉辦「大手拉小手」公益園遊會，收入將捐給創世基金會，當天將由愛心大使張秀卿獻唱開場。記者鄭維真／攝影
永慶集團將在4月15日舉辦「大手拉小手」公益園遊會，收入將捐給創世基金會，當天將由愛心大使張秀卿獻唱開場。記者鄭維真／攝影

受到疫情影響，停辦2年的台南創世園遊會將在下月15日於小北成功夜市恢復舉辦，愛心大使張秀卿當天將以活力歌曲開場，現場預計有100攤位，包括小吃、在地品牌、闖關遊戲等，還有機會抽iPhone14等獎項。

創世基金會台南分院指出，疫情對創世植物人服務影響很大，前2年不僅募款銳減，園遊會也停辦，去年中之後雖然捐款狀況有逐漸好轉，但仍比不上疫情前。

永慶集團會長呂啟綸表示，疫情肆虐期間，永慶一直持續與創世合作，如今疫情迎來曙光，更要加倍做公益，所以這次結合寶麗寶珠寶銀樓、一家人益生菌洗髮精、保康生醫等單位，共同舉辦「大手拉小手」公益園遊會，收入將捐助創世基金會植物人安養服務，他也代表集團捐贈50萬元，要以行動力挺。

「大手拉小手」園遊會將在4月15日下午2點到6點於北區小北成功夜市舉辦，預計有100攤位，包含小吃、快閃餐車、在地品牌、民生物資、闖關遊戲等，有吃又有玩。預訂1張100元的園遊券可參加摸彩，有機會抽中dyson吹風機、iPhone14等獎項。

永慶集團將在4月15日舉辦「大手拉小手」公益園遊會，收入將捐給創世基金會。記者鄭維真／攝影
永慶集團將在4月15日舉辦「大手拉小手」公益園遊會，收入將捐給創世基金會。記者鄭維真／攝影

疫情 小吃 夜市

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