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嘉義縣府新聞行銷處長就任 翁章梁連任新縣府團隊主管全就位
嘉義縣長翁章梁連任，任職2年的新聞行銷處長蕭英成元月離職，接任處長由民進黨前社運部主任楊皓茹接任，今天報到低調就職，楊是翁章梁當縣長4年多，任用的第4位新聞行銷處長，楊到任，新舊融合縣府團隊主管就位。
38歲新任新聞行銷處長皓茹、曾任民進黨社運部主任，2020擔任小英總統競選總部社會力部執行長，為人和藹可親，人緣佳。翁章梁連任，就任4年多，新聞行銷處長已經3人離職，2020年3月2日上任的前新聞行銷處長劉孋瑩，2021年2月因家庭因素請辭，處長由社會局長蕭英成接任，蕭接任2年多元月離職。
翁章梁新人事調整，包括文觀局長等3位局處長，機要秘書龔孟麟請辭，社會局專員黃文佳調升接任；綜合規劃處長黃本富退休，處長由人力發展所長郭凱迪回任；文觀局長許有仁退休，遺缺由觀光局國旅組專門委員徐佩鈴接任；環保局長張根穆調升環保署環境檢驗所副所長，遺缺由環保署環境督察總隊南區督察大隊長張輝川接任。
翁章梁任內提拔事務官內升局處長，包括衛生局長趙紋華、社會局長張翠瑤、教育處長李美華及公車處長楊志雄等，提振公務員士氣，翁章梁說，公務員執行力強，他扮「火車頭」帶領縣府團隊前進，實現農工大縣，縣府團隊執行力強，受民意肯定。
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