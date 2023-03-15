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打造生態永續 南市生態給付人鳥共好展成果

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市持續推動生態給付業務，打造人鳥共好永續環境。圖 ／農業局提供
台南市持續推動生態給付業務，打造人鳥共好永續環境。圖 ／農業局提供

台南市政府2021年推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」（簡稱生態給付），將保育物種水雉、草鴞棲息農地與七股、安南區陸上魚塭等納入給付對象後展現成果，今年持續推動中，希望打造生態永續人鳥共好友善環境。

南市府農業局說，去年111年申請生態給付，友善農地35公頃、陸上魚塭213公頃、水雉繁殖孵化1447隻。另新化區、官田區、大內區，各有1社區成立巡守隊加入生態維護行列，核發獎勵金達185萬。

而主管機關農委會林務局也廣納農漁民意見，今年度持續修正生態給付方案執行方式；如草鴞棲地新增猛禽類棲架獎勵金，保育猛禽也可降低田間鳥、鼠害，讓保育與農漁業生產更加契合。

農業局說，林務局參考本市多年來官田水雉與菱角共生經驗後，2021年元旦起推出更大範圍生態給付辦法，給符合條件友善生產者與在地居民。今年林務局將續補本市辦理生態給付方案，先在4月間水雉繁殖期受理菱農水雉繁殖通報，俟核定後再接受農漁民申請，屆時歡迎符合申請資格農漁朋友加入友善環境行列。

農業局指出，南市給付標的物種為水雉、草鴞，共同要求不使用除草劑、毒鼠藥、農作物符合農藥安全檢出和非友善防治網，菱田發現水雉繁殖巢位，繁殖通報獎勵金每巢2至3千元。

重要棲地生態服務給付，南市保育標的為水田、陸上魚塭及國有林事業區外私有保安林，瀕危物種及重要棲地分別有不同維護方式和獎勵辦法；如陸上魚塭棲地維護給付條件為實施地區內領有養殖漁業登記證魚塭業者為限，願意配合魚塭不使用除草劑、並於每年10月至翌年3月間至少維持20公分水位1個月供候鳥覓食，皆可申請加入，經查驗通過每年每公頃最高1萬元。

台南市持續推動生態給付業務，打造人鳥共好永續環境。圖 ／農業局提供
台南市持續推動生態給付業務，打造人鳥共好永續環境。圖 ／農業局提供
台南市持續推動生態給付業務，打造人鳥共好永續環境。圖 ／農業局提供
台南市持續推動生態給付業務，打造人鳥共好永續環境。圖 ／農業局提供

水雉 漁民 農地 台南 農委會

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