打造生態永續 南市生態給付人鳥共好展成果

台南市政府2021年推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」（簡稱生態給付），將保育物種水雉、草鴞棲息農地與七股、安南區陸上魚塭等納入給付對象後展現成果，今年持續推動中，希望打造生態永續人鳥共好友善環境。

南市府農業局說，去年111年申請生態給付，友善農地35公頃、陸上魚塭213公頃、水雉繁殖孵化1447隻。另新化區、官田區、大內區，各有1社區成立巡守隊加入生態維護行列，核發獎勵金達185萬。

而主管機關農委會林務局也廣納農漁民意見，今年度持續修正生態給付方案執行方式；如草鴞棲地新增猛禽類棲架獎勵金，保育猛禽也可降低田間鳥、鼠害，讓保育與農漁業生產更加契合。

農業局說，林務局參考本市多年來官田水雉與菱角共生經驗後，2021年元旦起推出更大範圍生態給付辦法，給符合條件友善生產者與在地居民。今年林務局將續補本市辦理生態給付方案，先在4月間水雉繁殖期受理菱農水雉繁殖通報，俟核定後再接受農漁民申請，屆時歡迎符合申請資格農漁朋友加入友善環境行列。

農業局指出，南市給付標的物種為水雉、草鴞，共同要求不使用除草劑、毒鼠藥、農作物符合農藥安全檢出和非友善防治網，菱田發現水雉繁殖巢位，繁殖通報獎勵金每巢2至3千元。