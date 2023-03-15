退而不休開啟人生下半場主場 劉宏鈺投入助社會服務

社團法人嘉義縣紫藤婦幼關懷協會理事長劉宏鈺，曾在嘉義縣民雄國中任教25年，2年前見社福需求增加，加上創建協會及籌備大林鎮照顧咖啡館，為了想做更多社福服務及落實社會教育重要性，她決定退休，從以教育為主的人生上半場，轉向投入公益為主的人生下半場，以社福幫助更多人為主場目標。

劉宏鈺18年來，熱心積極投入嘉義縣社福領域，她在大林鎮特別設置「照顧咖啡館」模式，翻轉以往據點讓人產生的距離感，並加入時間銀行概念，有別以往志工服務方式，鼓勵在地民眾用自己的專業技能，以換工方式，共同來幫助更多弱勢族群，至今已3年。

劉宏鈺分享一對參與換工老夫妻給予的反饋，老太太是已當20多年的志工，加入換工後，她感受到時間由自己安排，甚至可以跟教授們一起坐下來開會討論，老先生則從觀望、參與到非常支持，甚至住院還特別請假，直到往生都還心念協會，此讓她從中獲得肯定，知道自己是往對的方向邁進。

劉宏鈺表示，25年任教職期間，感受到很多孩子無法選擇家庭環境，課業不佳、人生受挫等大環境下的社會問題，她致力回到最初原點，來引導幫助脆弱家庭孩子，協助提供正向正能量的學習，更帶領新住民姐妹及退休族群一同投入社會服務。