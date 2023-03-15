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台南光電板影響黑琵生態？南市府提數據澄清：年年增加

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
長出黃色繁殖羽的黑面琵鷺。圖／台南市生態保育學會提供
長出黃色繁殖羽的黑面琵鷺。圖／台南市生態保育學會提供

國民黨智庫今日召開「『綠』能你不能的生態浩劫」座談會，質疑台南市七股區鋪設光電板，為當地生態帶來浩劫，導致黑面琵鷺棲息地總數量已減少約141隻；對此台南市政府澄清，台南的黑琵數量實際上是逐年成長，從2020年以前每年不到2000隻，到近幾年的每年2000隻以上，顯示黑琵棲地不僅沒被破壞，在同樣的季節反而吸引更多候鳥。

台南市政府說，根據台江國家公園管理處去（2022）年公布的數據，台灣黑面琵鷺數量3824隻，佔全球數量62%，台南2158隻、嘉義962隻、高雄369隻、雲林227隻、屏東26隻、金門29隻、宜蘭27隻，台北、桃園、新竹、彰化、花蓮及台東等地則為個位數。而且台南的黑琵在2020年以前不到2000隻，2021年有2114隻，2022年有2158隻，來台過冬數量是逐年正成長，並無減少。

農曆年過後天候回暖，冬候鳥陸續北返，進入3月後黑面琵鷺在台數量減少是正常的現象。

台南市政府指出，為保護黑面琵鷺棲息地，多年來市府不遺餘力，特別是四草野生動物保護區、七股頂山賞鳥亭、學甲濕地生態園區及七股黑面琵鷺保護區等台南4大黑琵重要棲息地，許多遊客、觀光客及愛鳥人士每年因此來台南追逐、觀賞及記錄黑琵曼妙舞姿，這是多年努力累積的寶貴生態資源，希望民眾了解並重視這份得來不易的成果，市府也會擔起更多的責任來悉心保護。

台南市經發局也說，經濟部今年2月已公開說明七股生態敏感地區採漸進式開發，且承諾不在七股台61以西劃設漁電共生專區，同時會勸說業者避免在七股台61以西設置光電。台南市政府配合中央相關政策與布局推動能源轉型，同時更重視兼顧生態環境及地方居民意見，盼於環境永續與生態資源取得最大平衡。

長出黃色繁殖羽的黑面琵鷺。圖／台南市生態保育學會提供
長出黃色繁殖羽的黑面琵鷺。圖／台南市生態保育學會提供
黑面琵鷺。圖／取自台南政府網站、拍鳥俱樂部王國衍提供
黑面琵鷺。圖／取自台南政府網站、拍鳥俱樂部王國衍提供

台南 黑面琵鷺 野生動物保護區

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