黃偉哲帶頭衝 東京食品展台南農產代表隊拿下1.2億訂單

台南市長黃偉哲率領農會及業者組成台南農特產代表隊，進軍「東京國際食品展」開出紅盤，市府農業局下午召開成果發表會，初步統計，參展接獲洽詢訂單鳳梨鮮果超過100噸、加工品食品及水產現場接獲訂單總金額達1億2千萬以上，業者預估，未來3至5年訂單數量超過10億，業者說從不看法到成績突破預期，相當感謝台南隊團體作戰才能戰果豐碩。

台南市長黃偉哲日前率團前往東京國際食品展參展，滿載來自各國買家熱烈洽詢訂單回國。黃偉哲表示，這次的參展者眾多，光是台灣就有9個縣市長參加，台南必須要想辦法在同儕競爭當中突圍。因此他親自在現場介紹行銷，要讓全世界看到台南的農產商品競爭力，除了食品，更把台南蘭花帶去展場，讓許多參觀的各國廠商代表十分驚艷。

黃偉哲表示，這次除了將台南優質的農特產商品呈現給國際之外，也和日本其他城市及其他參展國家建立交流，並且從中學到很多。他也發現到近年來許多國家的產品也都在進步，期盼未來在良性競爭下，台南的農特產品也可以持續進步，展現最強的競爭力。

台南市長黃偉哲率隊到東京食品展，台南農特產代表隊開紅盤，現場取得1.2億元訂單的好成績。者吳淑玲／攝影 台南市長黃偉哲（右）和農業局長李建裕率隊到東京食品展，台南農特產代表隊開紅盤，現場取得1.2億元訂單的好成績。者吳淑玲／攝影 台南市長黃偉哲率隊到東京食品展，台南農特產代表隊開紅盤，現場取得1.2億元訂單的好成績。者吳淑玲／攝影

多位廠商代表及農會總幹事到場分享，業者說台灣農特產品價格高，要創造出台灣價值，才能有國際競爭力，原本對此行不看好，但在市長黃偉哲帶隊衝早晚都開會檢討，也帶頭拜訪商會及通路，讓業者都開出紅盤；玉井聯興的愛文芒果乾就很受日本人青睞，貫全食品的芒果及文旦飲品，不只日本還拿到杜拜及韓國訂單，學甲鮮饌國際的水產加工，與美國貿易商合作，將插旗北美通路。

麻豆農會總幹事孫慈敏（左）與貫金食品業務經理李重信，表示這次進軍東京食品展，在最拚的市長領軍下，收獲良多。者吳淑玲／攝影

貫金食品推出的芒果、文旦飲品，為台南400打造的產品視覺設計。記者吳淑玲／攝影

農業局長李建裕表示，今年是全球經濟受COVID-19疫情影響後，重新洗牌的時代，南市府把握機會，充分發揮台南農業經濟的優勢，穩健農業經濟命脈，更要將台南農特產品的品牌行銷到全世界。

台南睽違3年再返東京食品展，市府與農會、漁會及15家業者，在為期4天的展期全力以赴行銷，把握每場洽談會及每個駐足在台南館的潛在客戶，因此接獲可觀的洽詢訂單及建立外銷廠商資料庫，此次東京行讓許多台南農產好物成功進軍日本，甚至是世界市場。

南市府在參展小組與業務開拓小組，兵分二路通力合作下，成功建立許多知名大廠、通路商、貿易商合作機會，知名的日本動畫「頭文字D」發源地—群馬縣赤城山，全日本最大「前橋赤城道の駅」開幕在即，群馬縣前橋議員也邀請在開幕時推出台南祭，展出以台南生產的商品推廣行銷，顯示台南農產品在日本的高人氣。