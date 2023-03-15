熱氣球要來了！西拉雅森活節下月台南官田登場

熱氣球要來了！交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處「西拉雅森活節」系列活動，將在下月22日至5月1日逢每周六、日在官田遊客中心登場，這項活動邁入第三年，今年還安排有系列熱氣球節目，遊客可欣賞，也可花500元限量搭乘，享受難得遨遊天際快感。

西拉雅風管處今天開記者會向外說明活動特色，以熱氣球為主題，規畫「熱氣球嘉年華」、「熱氣球光雕秀」、「草原音樂祭」、「毛孩運動會」、「親子童樂會」、「草原市集」等等。

西拉雅風管處長徐振能說，官田遊客中心有著絕美大草原，還有獨特地景裝置藝術，更是近年IG網美拍打卡熱門地點之一，這次活動加入熱氣球等活動元素，就是要滿足民眾期待並與民眾同樂。

活動首波推出「草原音樂祭」自4月22、23日邀請由金曲獎最佳演唱組合PiA吳蓓雅、溫暖療癒系雙主唱南西肯恩、流行龐克創作樂團怕胖團等，共8組樂團接力演出，打造出市集野餐音樂會活動。第二波熱氣球主題系列活動，4月29日至5月1日連假，每日限量160個名額，只要500元即可遨遊天際。

遊客可透過現場購票或洽詢東南旅行社、陞隆旅行社及翔麟旅行社等訂購相關體驗行程，或提早規畫安排入住烏山頭湖境會館、關子嶺儷景溫泉會館、關子嶺儷泉溫泉會館、柳營尖山埤渡假村，就有機會獲得熱氣球搭乘劵。

另外，4月29日夜間特別加碼「熱氣球光雕秀」，29日更有「親子童樂會」有各式趣味闖關活動及太鼓表演、氣球互動秀等表演，30日有「毛孩運動會」有鮮食DIY、毛孩講座等，邀請主人帶著家中喵星人、汪星人來逗熱鬧。

更多活動資訊，可上西拉雅國家風景區管理處網站及臉書粉絲專頁查詢

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