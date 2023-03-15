聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱氣球要來了！西拉雅森活節下月台南官田登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
西拉雅森活節下月台南官田遊客中心登場，今年更安排有熱氣球體驗，讓不少人迫不急待想搭乘。記者謝進盛／攝影
西拉雅森活節下月台南官田遊客中心登場，今年更安排有熱氣球體驗，讓不少人迫不急待想搭乘。記者謝進盛／攝影

熱氣球要來了！交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處「西拉雅森活節」系列活動，將在下月22日至5月1日逢每周六、日在官田遊客中心登場，這項活動邁入第三年，今年還安排有系列熱氣球節目，遊客可欣賞，也可花500元限量搭乘，享受難得遨遊天際快感。

西拉雅風管處今天開記者會向外說明活動特色，以熱氣球為主題，規畫「熱氣球嘉年華」、「熱氣球光雕秀」、「草原音樂祭」、「毛孩運動會」、「親子童樂會」、「草原市集」等等。

西拉雅風管處長徐振能說，官田遊客中心有著絕美大草原，還有獨特地景裝置藝術，更是近年IG網美拍打卡熱門地點之一，這次活動加入熱氣球等活動元素，就是要滿足民眾期待並與民眾同樂。

活動首波推出「草原音樂祭」自4月22、23日邀請由金曲獎最佳演唱組合PiA吳蓓雅、溫暖療癒系雙主唱南西肯恩、流行龐克創作樂團怕胖團等，共8組樂團接力演出，打造出市集野餐音樂會活動。第二波熱氣球主題系列活動，4月29日至5月1日連假，每日限量160個名額，只要500元即可遨遊天際。

遊客可透過現場購票或洽詢東南旅行社、陞隆旅行社及翔麟旅行社等訂購相關體驗行程，或提早規畫安排入住烏山頭湖境會館、關子嶺儷景溫泉會館、關子嶺儷泉溫泉會館、柳營尖山埤渡假村，就有機會獲得熱氣球搭乘劵。

另外，4月29日夜間特別加碼「熱氣球光雕秀」，29日更有「親子童樂會」有各式趣味闖關活動及太鼓表演、氣球互動秀等表演，30日有「毛孩運動會」有鮮食DIY、毛孩講座等，邀請主人帶著家中喵星人、汪星人來逗熱鬧。

更多活動資訊，可上西拉雅國家風景區管理處網站及臉書粉絲專頁查詢

相關資訊連結

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處網站

西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁

西拉雅森活節下月台南官田遊客中心登場，今年更安排有熱氣球體驗，讓不少人迫不急待想搭乘。記者謝進盛／攝影
西拉雅森活節下月台南官田遊客中心登場，今年更安排有熱氣球體驗，讓不少人迫不急待想搭乘。記者謝進盛／攝影
西拉雅森活節下月台南官田遊客中心登場，今年更安排有熱氣球體驗，讓不少人迫不急待想搭乘。記者謝進盛／攝影
西拉雅森活節下月台南官田遊客中心登場，今年更安排有熱氣球體驗，讓不少人迫不急待想搭乘。記者謝進盛／攝影

熱氣球嘉年華 國家風景區 旅行社

延伸閱讀

2023西拉雅森活節 絕美草原搭乘熱氣球揪哩逗頂飛

看見幸福台灣／台東…慢活經濟 觀光樂園

一覽熱氣球故鄉鹿野 劉櫂豪催生「龍高步道」

矽品助百名清寒學生 熱氣球小卡寫下自己的夢想

相關新聞

台菜專家「水餃是水晶餃 肉圓是包子」呼籲把撞名還給傳統小吃

長期研究傳統台菜的黃婉玲在臉書上指出，台南人熟知的「水晶餃」，其實早年被稱為「水餃」，但在國民政府來台後，因為與北方的水...

黃偉哲帶頭衝 東京食品展台南農產代表隊拿下1.2億訂單

台南市長黃偉哲率領農會及業者組成台南農特產代表隊，進軍「東京國際食品展」開出紅盤，市府農業局下午召開成果發表會，初步統計...

訂定震動減輕措施 嘉市鐵路高架化環差第3次變更通過

嘉義市鐵路高架化預計2025年底通車，交通部鐵道局中部工程處為水上車輛基地工程、土石方數量、施工時施工隔音牆及營運時永久...

熱氣球要來了！西拉雅森活節下月台南官田登場

熱氣球要來了！交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處「西拉雅森活節」系列活動，將在下月22日至5月1日逢每周六、日在官田遊客...

嘉市斬褐根病 啟明公園完工 黃敏惠帶頭種回百棵樹苗

前年植樹節前夕，嘉義市大雅路1顆3層樓高的路樹突然倒塌，市府重視防治褐根病，分3年執行殺菌消毒，其中啟明公園已根除，市長...

走進百年新化林場 18、19日漫步桃花心木林的農夫市集

中興大學新化林場與水土保持局合作，藉著桃花心木落葉季節，3月18、19日在桃花心木林下辦理農業夫市集，若推廣成效好，未來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦