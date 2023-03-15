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嘉市斬褐根病 啟明公園完工 黃敏惠帶頭種回百棵樹苗

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，市長黃敏惠（中）、議長陳姿妏（左）等人今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，市長黃敏惠（中）、議長陳姿妏（左）等人今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影

前年植樹節前夕，嘉義市大雅路1顆3層樓高的路樹突然倒塌，市府重視防治褐根病，分3年執行殺菌消毒，其中啟明公園已根除，市長黃敏惠今天與童軍植樹，她種下魚木，說要讓嘉市成為宜居城市；市府指出，今年預計在忠孝路、港坪公園等繼續防治褐根病，未來將做全市樹木健檢。

市府建設處表示，經調查1萬4000平方公尺的樹木，疑似感染褐根病，範圍包括吳鳳南路、嘉義公園、蘭潭根公園、嘉油鐵馬道、文雅國小、友愛路等處，編2000萬去年起殺菌，去年做4900平方公尺。

啟明公園去年也殺完菌，預計要種回100多棵樹苗，市府與嘉義林管處共辦植樹活動，主題「蛻變與重生」，種下魚木、山黃梔、楝樹、燈稱花、山芙蓉、田代氏石斑木等；黃敏惠和嘉義林管處長張岱一起種魚木，學到一次澆水可多一些，深入讓根部吸收得到，誘導根部生長，大家還打趣稱「種得正才會得人疼（台語）」。

黃敏惠說，嘉市去年簽署氣候緊急宣言，致力在2030年溫室氣體排放，比2005年減少45%，為全台最積極的減碳目標，也成為目前唯一符合IPCC（聯合國政府間氣候變化專門委員會）2022年最新建議的地方政府，共同朝2050淨零排放的永續城市願景努力。

建設處指出，今年預計於忠孝路、興嘉公園、港坪運動公園等處繼續防治褐根病，民眾散步看到路樹有腐朽、枯萎、不正常掉葉、長出靈芝根時，都可打1999市民專線通報，建設處會安排專家現場勘查。

嘉義林管處今公益贈苗小葉赤楠、台灣五葉松共400株，民眾憑發票就可領取，18日上午在北香湖公園廣場，將再提供1000株樹苗，數量有限換完為止。

嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，市長黃敏惠（中）等人今天在啟明公園種下樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，市長黃敏惠（中）等人今天在啟明公園種下樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，市長黃敏惠（左五）等人今天在啟明公園種下樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，市長黃敏惠（左五）等人今天在啟明公園種下樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，市長黃敏惠（左二）等人今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，市長黃敏惠（左二）等人今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，市長黃敏惠（右三）等人今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，市長黃敏惠（右三）等人今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府執行褐根病殺菌消毒後，今天在啟明公園種下百棵樹苗。記者林伯驊／攝影

嘉義 黃敏惠 路樹

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