走進百年新化林場 18、19日漫步桃花心木林的農夫市集

中興大學新化林場與水土保持局合作，藉著桃花心木落葉季節，3月18、19日在桃花心木林下辦理農業夫市集，若推廣成效好，未來將營造成為林場每年定期活動，推廣南台灣農村好物、農特產。

為讓更多人能來體驗百年林場之美，中興大學新化林場與農委會水土保持局台南分局及台南市農村再生社區營造協會合作，集結南台灣的農村各地特色產品進入林場的優美環境，選購好產品時還可以走訪林場內的桃花心木王，尋找奇特氣味的密毛魔芋、又白又香的野薑花，以及築巢的角鴞小屋等，一起享受綠色療癒與淺山密林的魅力。

林場表示，「桃花心木林下的農夫市集暨食農教育體驗」活動，有來自台南、高雄、屏東、澎湖、金門的農山海味特產品展售，如草地不老店的情人果、山茼蒿水餃、中崙粿仔伯、草仔粿、芝麻糖、花生糖、澎湖幸福山海味干貝醬、花枝海鮮、金門好農力牛肉、高麗菜酸、地瓜系列產品、高雄客家美食、荔枝Q餅、屏東可可、小農當季蔬果、農青文創品等，還有日光小林大滿舞團、奇美曼陀鈴、山芙蓉樂團等精彩表演，以及神奇的種子創意DIY、稻草編DIY、木鱉果種子吊飾DIY、桃花心木昆蟲手作、水土保持教育宣導等好玩又有趣的體驗活動。

擁有百年歷史的新化林場是台灣唯一低海拔亞熱帶林場，在水保局臺南分局與中興大學合作下，營造更優質的親山環境，成為一處適合全齡來訪的環境教育場域。活化大目降埤、孕育螢火蟲生態、西拉雅文化、水岸環境景觀、林間木棧道及蝴蝶薑步道等，榮獲第22屆公共工程品質金質獎雙優等及2022建築園冶獎，成為遊客相繼造訪的新景點。