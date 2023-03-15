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2023西拉雅森活節 絕美草原搭乘熱氣球揪哩逗頂飛

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
今年「2023西拉雅森活節」系列活動將於4月22日至5月1日每周六、日登場，邀請親子與奮力噴火的熱氣球一起感受熱血的氣氛。記者劉學聖／攝影
今年「2023西拉雅森活節」系列活動將於4月22日至5月1日每周六、日登場，邀請親子與奮力噴火的熱氣球一起感受熱血的氣氛。記者劉學聖／攝影

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心擁有廣大的草原綠地，自開幕以來舉辦各式系列活動，構思打造專屬於西拉雅獨有草原風格活動，今年「2023西拉雅森活節」系列活動將於4月22日至5月1日每周六、日登場。今天在台南官田遊客中心舉辦啟動記者會，以熱氣球為主題相約民眾一起「揪哩逗頂飛」。今年特別規畫「熱氣球嘉年華」、「熱氣球光雕秀」、「草原音樂祭」、「毛孩運動會」、「親子童樂會」、「草原市集」等等，滿滿的主題活動及精彩的演出，邀請大家一起來感受西拉雅草原綠意自風光，體驗西拉雅美好森活。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，官田遊客中心有著絕美的大草原還有獨特的地景裝置藝術，更是近年IG網美拍照打卡地點之一，本次活動加入熱氣球等活動元素，就是要滿足民眾的期待並與民眾同樂，展現熱氣球嘉年華的盛況美景。

活動首波推出「草原音樂祭」自4月22日起，連續兩日邀請多組樂團熱鬧開唱，由金曲獎最佳演唱組合PiA吳蓓雅、溫暖療癒系雙主唱南西肯恩、流行龐克創作樂團怕胖團等，打造出市集野餐音樂會活動。第二波熱氣球主題系列活動於勞動節連續假日4月29日至5月1日展開，每日限量160個名額，只要500元即可遨遊天際。4月29日夜間特別加碼「熱氣球光雕秀」，在現場隨著音樂節奏一起HIGH，更與奮力噴火的熱氣球一起感受熱血的氣氛，搭配美麗的光影特效，感動您的視覺與聽覺。

今年「2023西拉雅森活節」系列活動將於4月22日至5月1日每周六、日登場，邀請親子與奮力噴火的熱氣球一起感受熱血的氣氛。記者劉學聖／攝影
今年「2023西拉雅森活節」系列活動將於4月22日至5月1日每周六、日登場，邀請親子與奮力噴火的熱氣球一起感受熱血的氣氛。記者劉學聖／攝影
今年「2023西拉雅森活節」系列活動將於4月22日至5月1日每周六、日登場，邀請親子與奮力噴火的熱氣球一起感受熱血的氣氛。記者劉學聖／攝影
今年「2023西拉雅森活節」系列活動將於4月22日至5月1日每周六、日登場，邀請親子與奮力噴火的熱氣球一起感受熱血的氣氛。記者劉學聖／攝影

熱氣球嘉年華 國家風景區 樂團

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