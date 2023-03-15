2023西拉雅森活節 絕美草原搭乘熱氣球揪哩逗頂飛

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心擁有廣大的草原綠地，自開幕以來舉辦各式系列活動，構思打造專屬於西拉雅獨有草原風格活動，今年「2023西拉雅森活節」系列活動將於4月22日至5月1日每周六、日登場。今天在台南官田遊客中心舉辦啟動記者會，以熱氣球為主題相約民眾一起「揪哩逗頂飛」。今年特別規畫「熱氣球嘉年華」、「熱氣球光雕秀」、「草原音樂祭」、「毛孩運動會」、「親子童樂會」、「草原市集」等等，滿滿的主題活動及精彩的演出，邀請大家一起來感受西拉雅草原綠意自風光，體驗西拉雅美好森活。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，官田遊客中心有著絕美的大草原還有獨特的地景裝置藝術，更是近年IG網美拍照打卡地點之一，本次活動加入熱氣球等活動元素，就是要滿足民眾的期待並與民眾同樂，展現熱氣球嘉年華的盛況美景。