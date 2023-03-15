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簡天生紀念基金會捐贈550張床墊 嘉惠鹽水弱勢者

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
財團法人簡天生紀念基金會捐贈550張床墊嘉惠鹽水弱勢者獲好評。圖／鹽水區公所提供
財團法人簡天生紀念基金會捐贈550張床墊嘉惠鹽水弱勢者獲好評。圖／鹽水區公所提供

嘉惠台南鹽水弱勢者，財團法人簡天生紀念基金會今捐贈550張床墊，由鹽水區長陳文琪代為接受並頒發感謝狀，希望拋磚引玉，喚起社會各界關懷周遭弱勢者。

從事不織布製造的新麗企業，於全球各地20多個據點設廠，並在鹽水設立台灣吳羽公司，2015年成立財團法人簡天生紀念基金會投入公益助弱勢家庭。

今天上午台灣吳羽呂忠誠代表公司捐贈550張床墊，由區長陳文琪代為接受並頒發感謝狀，後續將提供區內獨居老人、領有低收(中低)老人生活津貼者、弱勢邊緣戶關懷及避難收容使用。

民政局長姜淋煌及區長陳文琪都說，床墊除能幫助弱勢，也能強化鹽水區災害防救整備能量，於重大災害發生時床墊將提供避難收容使用，提供災民舒適避難環境，保障居民生命與財產。兩人也盛讚業者善行義舉，展現企業對社會關心與愛心。

獨居老人

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