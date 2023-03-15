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陸軍八軍團執行曾文水庫清淤作業 擴大蓄水量紓解旱象

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
陸軍第八軍團今天派出工兵部隊及機具進行曾文水庫清淤工程，希望能增加水庫容量對抗旱情，八軍團指揮官呂坤修（右二）親自到場視察。圖／南水局提供
陸軍第八軍團今天派出工兵部隊及機具進行曾文水庫清淤工程，希望能增加水庫容量對抗旱情，八軍團指揮官呂坤修（右二）親自到場視察。圖／南水局提供

因應南部地區水情嚴峻，並在汛期前以清淤擴大水庫蓄水量來紓解旱象，陸軍第八軍團配合中央抗旱政策，今天派出工兵部隊及機具進行曾文水庫清淤工程，今天上午由八軍團指揮官呂坤修與南區水資源局長連上堯共同主持開工典禮，包括大埔鄉長等地方仕紳均出席與會，祈願風調雨順、國泰民安、開工大吉，在開工儀式後，工兵部隊隨即投入清淤作業。

陸軍第八軍團以戰備訓練的思維，以54工兵群為主力，整合工兵部隊能量，採裝備集中、統一運用、多點開挖、假日不停工等手段，分梯每日投入70餘員官兵及挖土機、推土機與傾卸車等機具裝備，期能在汛期來臨前，在5月15日前先達成清淤20萬立方公尺的目標，在6月15日前累計完成30萬立方公尺，為曾文水庫增加庫容，提升蓄水容量。

軍方表示，工兵部隊利用水庫周邊低漥地區的天然訓場，藉由實際作業精實專業技能，強化幹部指揮能力、增進官兵對機具操作熟稔度及裝備維保的能力，有效提升工兵部隊戰力，同時展現國軍「平時能救災、戰時能作戰」保家衛國的精神。

南水局表示，利用這次水庫低水位，擴大曾文、南化、仁義潭等水庫清淤，即請第五、六河川局開口契約廠商支援仁義潭、曾文及南化水庫，擴大清淤作業量能，已於3日展開相關作業，預計可再擴大清淤36萬方。

陸軍第八軍團今天派出工兵部隊及機具進行曾文水庫清淤工程，並舉行隆重開工典禮，希望能增加水庫容量對抗旱情。圖／南水局提供
陸軍第八軍團今天派出工兵部隊及機具進行曾文水庫清淤工程，並舉行隆重開工典禮，希望能增加水庫容量對抗旱情。圖／南水局提供
陸軍第八軍團今天派出工兵部隊及機具進行曾文水庫清淤工程，希望能增加水庫容量對抗旱情，八軍團指揮官呂坤修（左）與南水局長連上堯（右二）討論清淤範圍。圖／南水局提供
陸軍第八軍團今天派出工兵部隊及機具進行曾文水庫清淤工程，希望能增加水庫容量對抗旱情，八軍團指揮官呂坤修（左）與南水局長連上堯（右二）討論清淤範圍。圖／南水局提供
陸軍第八軍團今天派出工兵部隊及機具進行曾文水庫清淤工程，希望能增加水庫容量對抗旱情。圖／南水局提供
陸軍第八軍團今天派出工兵部隊及機具進行曾文水庫清淤工程，希望能增加水庫容量對抗旱情。圖／南水局提供
陸軍第八軍團今天派出工兵部隊及機具進行曾文水庫清淤工程，希望能增加水庫容量對抗旱情。圖／南水局提供
陸軍第八軍團今天派出工兵部隊及機具進行曾文水庫清淤工程，希望能增加水庫容量對抗旱情。圖／南水局提供

曾文水庫 陸軍 呂坤修

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