台南六甲頂醫療專區重劃動土 奇美醫院將展新貌

台南市府辦理永康區六甲頂醫療專用區市地重劃，今天舉行動土儀式，總面積約4公頃，完工後可提供約1.2公頃醫療專用區由奇美醫學中心使用，預計將成更完整醫療園區。

台南市政府地政局長陳淑美在現場簡報指出，此計畫位於永康區台1線及甲頂路交會處，鄰近台鐵大橋火車站的奇美醫院周邊，既有露天停車場範圍，東側鄰奇美醫院，南側鄰柴頭港溪排水，基地面積約4.093公頃。

陳淑美表示，重劃工程包括整地、道路交通、排水、污水、自來水、共同管道、景觀施工，其中公園、道路、廣場等公設用地約1.4公頃、住宅區約1.4公頃、醫療專用區約1.2公頃，總工程經費新台幣1億9983萬餘元，預計民國114年4月完工。

台南市長黃偉哲致詞表示，奇美醫院周邊的確很需要經過重劃來取得公共設施，並使醫療專區有更好效能，預計施工期雖不到2年，但市府希望爭取時間，在永康寸土寸金的地方趕快把重劃做好，早點提供土地讓醫療專區有更多醫療設施進駐，由奇美醫院建構完整醫療園區。

奇美醫療財團法人副董事長許春華說，重劃案將奇美醫院鄰近地區主要功能定位為「結合醫療產業與生活服務需求複合機能」，並提供完善公共設施及交通動線，可提升環境品質及增進台南整體醫療服務水準。

奇美醫學中心院長林宏榮表示，院區周邊停車場將在重劃施工期間分階段受到影響，院方已洽租鄰近2筆土地規劃臨時停車場，並視工程進度適時開放停車空間，盼降低對就醫民眾造成的不便，待重劃完成並確定醫療專用區的土地配置後，院方將再檢視園區空間利用情形，進行整體性規劃。