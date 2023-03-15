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台菜專家「水餃是水晶餃 肉圓是包子」呼籲把撞名還給傳統小吃

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台菜專家黃婉玲在臉書上發文回憶小時候販售饅頭水餃的攤車，其中的水餃就是現在的水晶餃，有網友分享早年攤車照片。圖／黃婉玲臉書
台菜專家黃婉玲在臉書上發文回憶小時候販售饅頭水餃的攤車，其中的水餃就是現在的水晶餃，有網友分享早年攤車照片。圖／黃婉玲臉書

長期研究傳統台菜的黃婉玲在臉書上指出，台南人熟知的「水晶餃」，其實早年被稱為「水餃」，但在國民政府來台後，因為與北方的水餃「撞名」，因而改名為水晶餃，認為應該尊重不同文化，把「水餃」的名稱還給水晶餃，並以「台式水餃vs北方水餃」來做兩者的區分。

黃婉玲的一番發言，引起許多討論，目前也住在台南的魚夫分享，知名的台南佳里肉圓，其實早年的名稱是包子，戰後與外省人帶來的包子撞名，也才因此改為肉圓；引發網友「水晶餃是水餃、肉圓是包子，實在顛覆三觀」。

黃婉玲長期研究南部台菜，並出版不少相關書籍，她昨天在臉書上表示，兒時的記憶，有阿伯會推著攤車叫賣「饅頭～水餃～」，車上有竹籠現蒸，不少婦女中午懶得下廚，就會買來簡單抵一餐，但是賣的饅頭與水餃卻與現在人認為的不一樣，其中水餃最多人買，就是包有肉臊、筍丁的水晶餃，而饅頭的口味也不一樣，「外型有些長條狀，口味比較鬆軟，吃起來略帶些許甘甜味，口感並不乾澀，吃了一整顆也不覺得口乾」。

她還記得小時候「台式水餃」一顆賣5毛錢，而外省水餃一顆2毛，一開始不知道兩者的差異，還埋怨「為何外省阿伯賣的便宜」。

「我很喜歡用食物談文化，我身上也有古老靈魂，很愛尋覓祖先的歷史足跡，很不希望台灣水餃因為與北方水餃「撞名」而被迫改名，我反而希望大家多多認識兩道料理的背後故事，並且尊重彼此的滋味、名稱與歷史脈絡，然後進一步好好享受美味吧！」

魚夫留言表示，佳里肉圓的創始人是陳金福，早年大家都喚陳為「包子福」，原來是製作粉粿、粉圓、粉條等來販賣，有一回，他嚐試創新，選紅蕃薯粉作外皮，用豬肉丁和筍干、豆薯、蝦米等炒成要包進的內餡，先像炊碗粿般的蒸熟，用電扇吹涼，然後再下油鍋，下鍋前表面再塗上一層粉漿，防止爆裂，最後做出香Q彈牙的「包子」，其形晶瑩剔透，內餡若隱若現，推出後果然大受歡迎，只是戰後外省的饅頭包子進入台灣，為了有所區隔，才改名「肉圓」。

台南著名的文史專家鄭道聰也回應，「肉圓（bah-uân）的原型可能來自水餃（水晶餃），尤其是用蕃薯粉包的。台灣水餃歷史早於清末才發展出來的肉圓，台灣所稱的肉圓在福建並沒有，說不定是台灣水餃的一種演進。」

討論喚起很多人對台南早期小吃的懷念，有人還po出早年叫賣台式饅頭水餃攤車的照片，也有人分享「早期肉圓是湯的，就是類似鹹圓仔那樣，肉圓攤是扁擔挑的，一邊肉圓，一 邊肉骨湯」，還有人表示心裡一直認為水晶餃就是水餃，但每次說都被糾正，只好改口。也有人懷念早期攤車販售的豆花、杏仁露的好滋味。

台菜專家黃婉玲在臉書上po出兒子所繪，她小時候販售饅頭水餃的攤車模樣。圖／黃婉玲臉書
台菜專家黃婉玲在臉書上po出兒子所繪，她小時候販售饅頭水餃的攤車模樣。圖／黃婉玲臉書

水餃 肉圓 包子

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