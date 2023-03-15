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台南-日本仙台直航 4/1包機首航起飛

中央社／ 台南15日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，台南市長黃偉哲今天宣布，台灣虎航「台南-仙台」將於4月1日包機直航起飛，這趟首航179個機位相當熱賣，如今僅剩不到1成。

黃偉哲今天在台南市永華市政中心「台南-仙台」首航記者會宣布，台南和日本宮城縣仙台市包機直航，將於4月1日起飛，見證台南國際觀光邁入嶄新里程碑。

黃偉哲指出，台南的姊妹市和友誼城市以日本占大宗，台南和仙台因七夕活動開啟交流緣分，2006年締盟以來，官方和民間互訪從未間斷，2021年締盟15週年，兩市市長也透過影片互相致意。

黃偉哲表示，台南-仙台包機直航，讓雙方旅客往來更便利，此次179個機位幾乎售光，顯示市民非常期待直航。

台南市政府發布新聞稿指出，台灣虎航「台南-仙台」包機首航，預定4月1日出發，4月5日返國；台南市出發往日本仙台時間是4月1日上午7時45分至下午1時20分，日本仙台飛往台南市時間是4月5日下午2時20分至5時20分。

黃偉哲屆時將搭機前往日本拜會仙台市長，台南市議會也將隨同拜訪日本東北3個縣議會，台南府會將進行廣泛的文化及產業交流。

日本 黃偉哲

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