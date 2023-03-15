台南新藝獎今起在10間畫廊展出 還有小旅行漫遊

為鼓勵年輕藝術家而設立的台南新藝獎，今年邁入第11屆，從400件公開徵件中脫穎而出的10位得獎主作品，將與14組邀展藝術家，從3月16日起到4月16日，在全市10家畫廊展出，今年還搭配多場小旅行活動，讓大家以散步或騎單車的方式，移動到各展間欣賞，並更深入了解台南這座古老城市。

展出開幕儀式今天在北區甘樂阿舍美術館舉辦，市長黃偉哲前往參與，他表示，藝術創作者不論年紀，在藝術殿堂裡追求的是概念的領先、作品的卓越。特別感謝畫廊界及藝術界長期以來投入，在展出端、創作端及策展端，互相合作激盪，讓新藝獎的藝術作品完美呈現。

策展人胡朝聖表示，本屆新藝獎以「匯聚的分岔點」為題策劃，除了10位得主藝術家，這次也邀請14組藝術家共同參與，於台南的10間藝廊與藝術空間中，以不同的對話語境呈現。

他表示，本屆作品類型涵蓋平面、立體、影像和裝置等，並涉及當下社會重要議題，如：消費文化、大數據、戰爭、國族認同、世代和階級的矛盾、環境學、酷兒理論等。值得一提的是，目前同步開展的「2023台南藝術博覽會」，有3位新藝獎得主也參與展出。

文化局表示，今年除展覽還特別規劃多場小旅行導覽，串聯台南巷弄、建築文化及生活逸趣，以散步或是單車漫遊方式參訪展出的10間藝廊，拜訪藝術作品，並且搭配城市解說員，於移動途中，認識畫廊周邊的歷史與文化景點，聆聽藝術家與每間藝廊的創作故事，歡迎大家相聚台南，深入挖掘藝術台南的魅力。

此外，還有「藝術沙龍」活動，以「解碼性別框架與慾望意識」、「新世代創作的自然觀」、「新媒藝術探索」主題，由策展人胡朝聖擔任沙龍主人，與新藝獎藝術家們對談，也邀請知名藝評與策展人沈伯丞、台灣數位藝術家王連晟，針對不同主題面向深入剖析創作歷程及理念。