聽見未來！ 台南素人作曲唱嬉哈迎台江建庄二百年

迎接台江建庄兩百年，台南社大台江分校村廟樂團聯合和順國中、海東國小等在地高國中小及台江文化中心，共同接力合奏「台江建庄二百年丨聽見未來．有夢音樂會」，首部曲「做伙來唱台江歌」音樂會17日晚登場，台江分校20餘名學員創作了22首各有在地故事的歌曲，老中青3代要唱出台江的美與感動。

台江分校執行長吳茂成表示，「台江限定作曲班」20幾名學員從去年展開創作，在老師陳婉菱指導下，完成了22首歌曲，每每首歌都有一個在地故事，老中青3代學員親自演唱自己創作的歌曲，實踐大廟興學推動常民音樂，為台江家鄉寫歌作曲的精神；特別是師生共同創作rap版的台江十六寮歌謠，細數台江十六寮拓墾到大廟興學運動故事，同學們唱出動人的台江十六寮嬉哈情，十分精彩，以音樂創作展現台江豐沛的生命力。

指導老師陳婉菱說，常民作曲倡議的意義在於幫助市民圓音樂寫歌的夢，優美的、展現感情的曲調，是台江作曲班學員擅長的旋律創作風格，這次的創作發表會響應台江建庄2百年慶典，指導全體班員以Rap的方式，各自寫下他們眼中的台江，並結合台江分校執行長吳茂成所寫的「新編台江十六寮歌謠」歌詞，編成《做伙來唱台江歌》新曲，3月17日台江建庄二百年首部曲「做伙來唱台江歌」，這群總歲數加起來超過1000歲的阿公、阿媽、大哥、大姐們，除了自己的創作歌曲發表外，也將為台江建庄2百年獻上生平第一次Rap的演出。