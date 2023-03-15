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聽見未來！ 台南素人作曲唱嬉哈迎台江建庄二百年

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校「台江限定作曲班」學員加強練習，迎接「做伙來唱台江歌」音樂會。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校「台江限定作曲班」學員加強練習，迎接「做伙來唱台江歌」音樂會。記者鄭惠仁／攝影

迎接台江建庄兩百年，台南社大台江分校村廟樂團聯合和順國中、海東國小等在地高國中小及台江文化中心，共同接力合奏「台江建庄二百年丨聽見未來．有夢音樂會」，首部曲「做伙來唱台江歌」音樂會17日晚登場，台江分校20餘名學員創作了22首各有在地故事的歌曲，老中青3代要唱出台江的美與感動。

台江分校執行長吳茂成表示，「台江限定作曲班」20幾名學員從去年展開創作，在老師陳婉菱指導下，完成了22首歌曲，每每首歌都有一個在地故事，老中青3代學員親自演唱自己創作的歌曲，實踐大廟興學推動常民音樂，為台江家鄉寫歌作曲的精神；特別是師生共同創作rap版的台江十六寮歌謠，細數台江十六寮拓墾到大廟興學運動故事，同學們唱出動人的台江十六寮嬉哈情，十分精彩，以音樂創作展現台江豐沛的生命力。

指導老師陳婉菱說，常民作曲倡議的意義在於幫助市民圓音樂寫歌的夢，優美的、展現感情的曲調，是台江作曲班學員擅長的旋律創作風格，這次的創作發表會響應台江建庄2百年慶典，指導全體班員以Rap的方式，各自寫下他們眼中的台江，並結合台江分校執行長吳茂成所寫的「新編台江十六寮歌謠」歌詞，編成《做伙來唱台江歌》新曲，3月17日台江建庄二百年首部曲「做伙來唱台江歌」，這群總歲數加起來超過1000歲的阿公、阿媽、大哥、大姐們，除了自己的創作歌曲發表外，也將為台江建庄2百年獻上生平第一次Rap的演出。

創作「台江四部曲之春」的吳媚說 ，上作曲班是一生中魔幻的旅程，完全不懂樂譜也可以作曲 ，作詞也激發出個人的潛能及興趣，並昇華文化修養，一輩子難忘。班代吳永鍊表示，「做伙來唱台江歌」台江限定作曲班創作發表會，是開班4學期所累積的精華，近3個月來全班師生已無數次的排練，雖然辛苦，但能與鄉親歡慶台江建庄2百年，除了地方情更是終身學習的展現，歡迎大家3月17日晚上來台江文化中心劇場「聽見未來」。

「台江建庄二百年聽見未來．有夢音樂會」首部曲「做伙來唱台江歌」音樂會，3月17日晚在台江文化中心登場。圖／擷取畫面
「台江建庄二百年聽見未來．有夢音樂會」首部曲「做伙來唱台江歌」音樂會，3月17日晚在台江文化中心登場。圖／擷取畫面

台江 音樂會 劇場

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