台南六甲頂醫療專用區重劃今動土 盼提升地方醫療量能

位在台南永康蛋黃區的六甲頂醫療專用區市地重劃區今天動土，未來除了擴建奇美醫院第六醫療大樓，包括質子治療等先進設備進駐，讓地方醫療量能更健全，還會提供第二類住宅區及公園、綠地等公共設施，預計2025年4月完工。不過，施工期間將影響醫院停車場使用，民眾擔心恐有交通黑暗期，院方表示已在南台科技大學等周邊另尋停車空間。

南市府地政局指出，縣市合併以來，永康已是台南人口最多的行政區，重劃區開發完成後，可因應該區都市結構的轉變並協助奇美醫學中心的再發展，提供各方醫療服務。道路建設能紓解周邊就醫、社區居民生活衍生的交通流量；公園可提供綠地景觀，並設置可容納3483噸水的乾式滯洪池，有效吸收當地雨量逕流，降低淹水潛勢風險；另外，設計無障礙通用環境，未來可擴充為公共設施多目標使用，為鄰近社區提供休閒機能。

市長黃偉哲說，六甲頂醫療專用區面積雖不大，但卻是位在永康的蛋黃區，透過重劃讓該區過去原本破碎的區塊變得完整，同時也能改善交通壅塞亂象，盼相關重劃工程盡快完工，以利更多的醫療設施進駐，健全地方醫療量能，回應大台南地區民眾對醫療中心的就醫需求，讓市民健康得到更好的保障。

該重劃區開發面積約為4.093公頃，總開發工程費用2.2億元，開發後可提供第二類住宅區土地面積1.382公頃、醫療專用區1.258公頃，以及開闢公園、廣場、綠地、道路等公共設施約1.453公頃，預計2025年4月完工。

奇美醫療財團法人副董事長許春華表示，奇美集團從1989年開始接手醫院到2000年晉升為醫學中心，至2015年啟用第五醫療大樓，服務病床數也從一開始的500床到現在共有1288床，成為雲嘉南地區最大的醫學中心。

許春華說，透過此次市地重劃，將奇美醫院鄰近地區的主要功能定位為「結合醫療產業與生活服務需求的複合機能」，感謝市府認同並支持擴建「奇美醫院第六醫療大樓」申請案，未來重劃後的醫療專用區土地將以「不增加原有的急性一般病床數」及「不耗損既有的醫療資源」為前提，提供雲嘉南地區民眾更優質的醫療服務品質。另外，將擺放更先進的醫療設備，包括規畫中的質子治療。