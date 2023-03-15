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影集「和平歸來」嘉義大林萬國戲院18日夜 2集搶先看
以2003年台灣爆發SARS為背景改編創作的迷你影集，國際橋牌社外傳「和平歸來」將於本周六18日晚間6點，在嘉義縣大林萬國戲院舉辦免費特映會，當晚一次播映兩集，映後製作人汪怡昕、熊九山、導演林世章及神秘嘉賓，將與觀眾現場對談。
以台灣SARS疫情為故事主軸的戲劇「和平歸來」是劇集「國際橋牌社」團隊的最新力作，劇中演員集結鍾瑶、陳以文、柯宇綸、張詩盈、莫愛芳、百白、檢場等演員參與。
文史工作者江明赫表示，萬國戲院是屬於大家的戲院，3月18日晚上6點至10點的和平歸來特映會是完全免費，歡迎中南部民眾一同前來參與，但座位有限，請大家前往網站報名參加。
江明赫也說，當天到場的民眾，不僅可搶先看到第2集，映後製作人汪怡昕、熊九山、導演林世章及神秘嘉賓將與觀眾做對談，他也說，萬國戲院重建後，更歡迎大家都可以來使用，舉辦各類不一樣的活動，更讓大家看見嘉義縣大林。
「萬國戲院」建於1968年，以戲院型態經營至數十年後，地方文史工作者江明赫在2011年時接手活化，一步一腳印讓萬國戲院死而復生，今已成到訪嘉義縣大林鎮重要觀光景點，不僅吸引多部電影、電視影集來此拍攝，經常舉辦各項藝文活動，也更多人看見嘉義大林。
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