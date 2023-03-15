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今年打疫苗了嗎？雲林20鄉鎮「疫苗快打站」啟動催打

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣今天啟動20鄉鎮疫苗快打站，希望今年1月1日之後未打疫苗者，踴躍接種莫德納次世代疫苗。記者陳苡葳／攝影
雲林縣今天啟動20鄉鎮疫苗快打站，希望今年1月1日之後未打疫苗者，踴躍接種莫德納次世代疫苗。記者陳苡葳／攝影

雲林縣COVID-19疫苗涵蓋率，第1劑90.5%、第2劑86.1%、第3劑73.6%，但第4劑僅20.7%，為增加覆蓋率，縣長張麗善今天宣布啟動20鄉鎮疫苗快打站，希望今年1月1日之後未打疫苗者踴躍接種莫德納次世代疫苗

國際感染科專家、台大雲林分院副院長洪健清表示，疫苗施打後，每個人的抗體反應都有差異，隨著時間，抗體一定會下降，約3個月之後進入風險期，即有機會被感染，半年過後進入高風險期，因此必須施打追加劑。

張麗善表示，未曾接種任何1劑、未完成基礎劑及6 歲以上至今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗追加劑等對象，都應接種疫苗提升群體免疫力，避免確診重症及死亡機率。

目前雲林縣的疫苗存量，成人BA.4/5有3750劑，幼兒BA.4/5有510劑；張麗善說，有意接種者可至縣府衛生局網站「疫苗地圖」查詢快打站點及醫療院所接種門診之日期、時間等資訊，完成接種者發放每人1份內含口罩、快篩劑「衛教收納包」。

雲林縣今天啟動20鄉鎮疫苗快打站，希望今年1月1日之後未打疫苗者，踴躍接種莫德納次世代疫苗。記者陳苡葳／攝影
雲林縣今天啟動20鄉鎮疫苗快打站，希望今年1月1日之後未打疫苗者，踴躍接種莫德納次世代疫苗。記者陳苡葳／攝影

次世代疫苗 張麗善 BA.4

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