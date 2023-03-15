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全球6株蘭花有1株來自台南 日本NHK報導台南蘭花魅力

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲前往東京食品展時，推展台灣蘭花。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲前往東京食品展時，推展台灣蘭花。圖／台南市政府提供

日本NHK新聞節目「Catch！世界的視點」(キャッチ!世界の視点)昨天播出介紹現正於台南受到熱烈歡迎的「2023台灣國際蘭展」。節目提及蘭展今年的大獎花「五星上將」、台灣蘭花的地位，並介紹了台南蘭花業者，包含以育種為主的鮮明農業以及採用自動化栽種的世茂農業生技等等。

市長黃偉哲表示，台南是台灣蝴蝶蘭最重要的生產聚落，在育種或花株品質上皆享有美譽，全世界每6株蘭花就有一株來自台南，台南在全球的蘭花產業中佔有舉足輕重的位置，黃偉哲對於國際媒體的報導表示肯定及感謝，期待能讓更多國家看見台南蘭業的堅強實力。

NHK「Catch！世界的視點」網頁介紹，提及台灣生產全世界三分之一的蘭花，並出口到全球80多個國家，並表示台灣蘭業是憑藉著品種開發與種植自動化等方面的突破，而得以達到現在的世界地位。

黃偉哲日前出席東京食品展時，特別攜帶世茂農業生技透過奈米技術噴印出有獨特的「Tainan」字樣與粉紅愛心限定版蘭花「台南400－蘭得有心人」跨海亮相，廣受好評，也展現出台南蘭花展業的深厚實力。

日本NHK新聞節目Catch!世界的視點報導台南蘭花魅力。圖／台南市政府提供
日本NHK新聞節目Catch!世界的視點報導台南蘭花魅力。圖／台南市政府提供
全世界每6株蘭花就有1株來自台南。圖／台南市政府提供
全世界每6株蘭花就有1株來自台南。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲帶著有獨特的Tainan字樣與粉紅愛心限定版蘭花「台南400－蘭得有心人」跨海在日本亮相。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲帶著有獨特的Tainan字樣與粉紅愛心限定版蘭花「台南400－蘭得有心人」跨海在日本亮相。圖／台南市政府提供
全世界每6株蘭花就有1株來自台南。圖／台南市政府提供
全世界每6株蘭花就有1株來自台南。圖／台南市政府提供

台南 黃偉哲 生技

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