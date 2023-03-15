台南YouBike2.0使用人數成長 增13站擴大服務
台南公共自行車微笑單車YouBike 2.0系統，2月23日上線啟用，先行開放77個站點，使用人數成長，今天再增加13站，且在已開放4站增加車柱，逐步擴大服務區域。
台南市交通局今天宣布，YouBike 2.0系統再增加13站，從2月上線啟用的77站增為90站。
交通局發布新聞稿指出，新增的13站，分別是永康區的永康車站、小橋公園；新市區的台灣史前博物館（南科考古館）、新市區公所；新化區的新化武德殿；新營區的新營轉運站；安南區的台灣歷史博物館、台江文化中心；安平區的安平遊憩碼頭；南區的水萍塭公園；北區的開元振興公園；東區的東興公園2站。
交通局也在已開放的和順公園、新營美術園區、台南市民治市政中心、歸仁區公所等4站增設車柱，滿足民眾借還車需求，擴大服務量能。
交通局表示，台南YouBike 2.0系統啟用不到1個月，累計逾5萬8000人次使用，較先期同規模T-Bike增加約1.8倍。
台南公共自行車原是T-Bike系統，2月23日改由YouBike 2.0系統接手，預定今年底提供300站點、6000鎖孔（柱）及3824輛自行車，年底完成500站點、1萬鎖孔（柱）及5000輛自行車建置規模。
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