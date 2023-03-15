台南永康柴頭港溪畔再進化 綠色運動空間添亮點
內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助台南市永康區柴頭港溪沿線綠地改造，除了重新整理甲頂里公園並增闢新的公園腹地，工程已完工，都發局長徐中強今天表示，髒亂點已不見，而且適合老人家散步。
徐中強說，甲頂里公園與細綠二原本就屬於柴頭港溪沿線的公共設施用地，此計畫整合並擴大建設範圍，重新定義了用途，提升市民休憩運動的品質，打造綠意盎然的開放空間，讓公園休憩功能更加完善。
他表示，位於永康的甲頂里公園及原來細綠二用地，配合都市計畫變更後為運動公園。甲頂里公園原本使用率就相當高，維護良好的木球場一直為民眾所熱愛使用，而緊鄰的細綠二長年荒煙蔓草，成為垃圾棄置的窳陋空間，也形成環境衛生問題。
這次整併兩塊綠地為運動公園用地後，重新規畫無障礙通道、休閒走廊、多層次花台、休憩座椅、陽光草坪等設計，讓市民多了一處運動休閒的好去處。此空間以「綠意滿布、韌性空間」為設計理念，將原本無法親近的髒亂點整理為草坪，增加大量的喬灌木植栽，並以緩坡階梯消弭基地前後半層樓高差，也考量了透水性及暴雨時期的滯洪功能。
經過改造後，民眾在這裡慢跑、散步、遛狗、打木球，場地的使用率明顯提高，透過計畫逐步提升柴頭港溪周邊的休閒遊憩品質，市府也呼籲市民共同維護及珍惜這樣美好的場所，讓它能持續成為大家休閒娛樂和生活的好去處。
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