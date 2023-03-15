全國地方議會議長盃桌球賽嘉義縣開打 嘉縣議會睽違13年再度承辦　

嘉義縣議會主辦2023年全國地方議會議長盃桌球比賽，今明兩天在朴子市縣立體育館登場，睽違13年，嘉縣議會再度主辦，當東道主，以辦喜事心情承辦賽事，昨晚選手之夜熱鬧滾滾，上午議長張明達主持開球儀式，與縣長翁章梁下場對打。

張明達帶領議員及議會職員，昨晚在太保市棒棒積木飯店，舉行桌球賽選手之夜，全國地方議會議長盃桌球比賽，受新冠肺炎疫情影響，距上次2020在南投議會舉辦，停辦2年，選手之夜有來自全國各地方議會正副議長、議員、員工等貴賓與選手參加。嘉縣鄉鎮長、議員出席選手之夜，歡迎各地選手來賓。

報名參賽隊伍踴躍，除全國21縣市議會職員工組，還包括首長組、幕僚長組及議員組，共700多名選手報名參賽，張明達與苗栗、彰化等3位議長，北市、新竹市、雲林、南投及台東縣等5位副議長，嘉縣議員詹琬蓁、江佩曄、黃啟豪、翁聰賢及蔡政宜在內全國140名議員參賽，以球會友。