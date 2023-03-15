再增13站！不到1個月 台南YouBike 2.0逾5.8萬人次使用

台南市公共自行車YouBike 2.0今年2月23日上線服務，不到1個月已經累計超過5.8萬人次使用，較同規模77站的T-Bike同時期增加約1.8倍的使用人次，交通局今天趁熱增加13站上線服務，並於已開放的4站增柱，逐步擴大優質的公共自行車服務。

局長王銘德表示，市長黃偉哲要求盡速設置YouBike 2.0站點，目前每周都約有15站的會勘進度，並將於確認土地取得無虞後立即派工施作。

這次增加的站點計有永康區2處，為永康車站、小橋公園；新市區2處，為台灣史前博物館(南科考古館)、新市區公所；新化區1處為新化武德殿；新營區1處為新營轉運站；安南區2處，為台灣歷史博物館、台江文化中心；安平區1處為安平遊憩碼頭；南區1處為水萍塭公園(夏林路)；北區1處為開元振興公園；東區2處，為東興公園(東安路251巷)、東興公園(林森路)，並於和順公園、新營美術園區、台南市政府(民治中心)、歸仁區公所(中正北路)等4站增設車柱，以滿足民眾借還車的需求。

王銘德表示，將與微笑單車(YouBike)團隊密切合作新站選址作業，持續擴大服務區域及增加設站密度，預計在今年11月底完成300站、明年底前完成500站，以提供更便利的公共自行車服務。