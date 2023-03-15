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天候異常枯旱吹乾冷強風 嘉縣部分鳳梨裂果、水稻秧苗枯萎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
去年入冬至今，枯旱不雨，沿海吹乾冷強風，氣候異常，沿海朴子等鄉鎮市非灌區的水稻秧苗枯萎損失，台南區農改場鹿草分場派人會同民代首長勘災。圖／姜梅紅提供
去年入冬至今，枯旱不雨，沿海吹乾冷強風，氣候異常，沿海朴子等鄉鎮市非灌區的水稻秧苗枯萎損失，台南區農改場鹿草分場派人會同民代首長勘災。圖／姜梅紅提供

去年入冬至今，枯旱不雨，沿海吹乾冷強風，氣候異常，造成嘉義縣民雄鄉、大林鎮部分鳳梨裂果，沿海朴子等鄉鎮市非灌區的水稻秧苗枯萎損失，農糧署南區分署補助農產加工廠，啟動鳳梨收購加工；台南區農改場鹿草分場派人勘查，水稻秧苗受低溫強風枯萎，公所提報災損勘災救助。

縣農會總幹事黃貞瑜228連假前，接到鳳梨農民陳情，由於氣候問題裂果比例偏高，目前民雄鄉、大林鎮鳳梨陸續採收，現在產地價格不佳，擔憂進入盛產期，大量裂果恐影響市場價格，她第一時間向立委陳明文、農委會、縣府農業處反應，縣府發文公告啟動鳳梨加工補助專案。

黃貞瑜說，她會追蹤後續成效，向農民、合作社了解價格狀況，研議辦法，保障農民收益，呼籲農民勿恐慌。農糧署南區分署說，鳳梨是熱帶水果，目前裂果情形不嚴重，2月就啟動鳳梨加工補助專案因應。

今年嘉義縣一期稻作灌溉區，因應曾文水庫蓄水量下滑，停灌發給節水獎勵金，但沿海朴子市、東石鄉及布袋鎮非灌區農民，抽取井水、溪流水，照常下田插秧，傳出部分田區秧苗枯萎損失，農民叫苦。

昨天立委蔡易餘、議員姜梅紅、朴子市長吳品叡、副議長陳怡岳、縣府農業處人員、台南區農改場鹿草分場專家，會勘朴子崁後、東石圍潭稻田災，民代及首長希望相關單位了解農民辛勞，從寬從速盡力協助農民申請災害損失。

鹿草分場專家說，水稻秧苗2月中旬到下旬，受低溫強風吹，稻苗葉片水分不足黃乾枯萎，農民抽井水、溪流灌溉，與缺水關係不大，單一田區受損程度2成，是否構成天然災損救助，需公所提報縣府、農糧署勘災認定。

去年入冬至今，枯旱不雨，沿海吹乾冷強風，氣候異常，沿海朴子等鄉鎮市非灌區的水稻秧苗枯萎損失，台南區農改場鹿草分場派人會同民代首長勘災。圖／姜梅紅提供
去年入冬至今，枯旱不雨，沿海吹乾冷強風，氣候異常，沿海朴子等鄉鎮市非灌區的水稻秧苗枯萎損失，台南區農改場鹿草分場派人會同民代首長勘災。圖／姜梅紅提供
去年入冬至今，枯旱不雨，嘉義縣民雄鄉、大林鎮部分鳳梨裂果。圖／取自黃貞瑜臉書
去年入冬至今，枯旱不雨，嘉義縣民雄鄉、大林鎮部分鳳梨裂果。圖／取自黃貞瑜臉書
去年入冬至今，枯旱不雨，沿海吹乾冷強風，氣候異常，沿海朴子等鄉鎮市非灌區的水稻秧苗枯萎損失，台南區農改場鹿草分場派人會同民代首長勘災。圖／姜梅紅提供
去年入冬至今，枯旱不雨，沿海吹乾冷強風，氣候異常，沿海朴子等鄉鎮市非灌區的水稻秧苗枯萎損失，台南區農改場鹿草分場派人會同民代首長勘災。圖／姜梅紅提供
去年入冬至今，枯旱不雨，沿海吹乾冷強風，氣候異常，沿海朴子等鄉鎮市非灌區的水稻秧苗枯萎損失，台南區農改場鹿草分場派人會同民代首長勘災。圖／姜梅紅提供
去年入冬至今，枯旱不雨，沿海吹乾冷強風，氣候異常，沿海朴子等鄉鎮市非灌區的水稻秧苗枯萎損失，台南區農改場鹿草分場派人會同民代首長勘災。圖／姜梅紅提供
去年入冬至今，枯旱不雨，嘉義縣民雄鄉、大林鎮部分鳳梨裂果。圖／取自黃貞瑜臉書
去年入冬至今，枯旱不雨，嘉義縣民雄鄉、大林鎮部分鳳梨裂果。圖／取自黃貞瑜臉書

農民 鳳梨 朴子

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