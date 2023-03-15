布袋濕地黑琵1429隻 北返前嘉縣府首創賞鳥季打造濕地旅遊熱點

嘉義縣布袋鹽田濕地是候鳥度冬重要棲地，春天候鳥換上繁殖羽，返回繁殖地育孕下一代。縣府與雲嘉南濱海國家風景區管理處，今年首創「布袋候鳥季元年-聽春語看春羽」，邀請鄉親周日上午9點到布袋濕地生態園區賞鳥，推動觀光休閒發展。

農業處說，候鳥季開幕設在地美食、社區小物、光電資訊解說、生態宣導及文創市集，安排環園步道定點人員賞鳥解說、濱海植物導覽、兒時童趣跳房子、拍照打卡區、候鳥驛站影片放映及濕地標章宣講等一系列活動，完成闖關民眾，可持闖關卡至社區簡餐兌換處兌換簡餐或紀念品，數量有限贈完為止。

縣府與雲嘉南濱風管處首次在布袋濕地辦賞鳥活動，邀公部門、學術單位、社團組織、在地社區及產業團體代表，共同為布袋濕地候鳥季元年揭開序幕。

布袋濕地早期是鹽田，因產業變遷2001年結束曬鹽，鹽田原地形成良好濕地，2007年營建署評定為國家級重要濕地，串聯西南沿海濕地，成為西岸重要生態廊道。

過去曾觀測過琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、紅嘴鷗、黑腹燕鷗、反嘴鴴、青足鷸、小青足鷸、東方環頸鴴、小環頸鴴 等在此處覓食、休息，數量曾多達4萬多隻。國際瀕危鳥種黑面琵鷺，今年在布袋棲地數量創新高，普查記錄最高峰為1429隻，儼然成為愛鳥人士的賞鳥勝地。