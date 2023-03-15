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斥1億2千萬 台南左鎮澄山一號橋改建本月動工
台南市政府與中央投入1億2千餘萬元，辦理左鎮區澄山1號橋改建，已於本月開工，預估明年7月完工，未來可望有效改善汛期水患與山區對外交通。
左鎮區菜寮溪澄山一號橋，是左鎮區左鎮里、澄山里重要聯外橋梁，長期因橋面較低，風災豪雨來襲時，常水淹至橋面無法通行，有危險之虞。
為解決澄山1號橋水患確保民眾通行安全，市長黃偉哲多次向中央爭取改建經費，獲得水利署第六河川局補助6600萬元，市府工務局自籌5710萬元辦理改建工程。
工務局表示，澄山1號橋改建工程，橋梁長度由原來61公尺加長至106公尺，寬度由5.5公尺加寬至8公尺，樑底抬升5.09公尺，橋梁型式採雙跨預力混凝土I型梁橋，配合梁底抬升於橋梁兩側施作引道與既有路面銜接，另考量民眾需求，也設置下田便道，該工程已於本月開工，預估明年7月完工。
工務局表示，近年投入經費改善左鎮山區橋梁，其中左鎮橋已於去年8月完成改建，澄山一號橋目前已開工，民生橋也進入發包階段，山區交通與水患可望大幅改善，進而帶動觀光休閒發展。
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