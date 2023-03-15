固定源逸散性管辦將修正 南市環局：早做改善免被罰

環保署已預告「固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法」修正草案，重點包括對堆置場及裸露區加嚴防制與管理、強化自動洗車規範及新增道路認養洗掃規定等。南市環保局表示，修正案通過後，預估全市213家工廠需加強防制設備與作業，請提早做好改善免被罰。

南市環保局表示，目前南市列管的「固定汙染源逸散性粒狀汙染物」業者共251家，當中以非鐵金屬製造業(如鋁二級冶煉、金屬製品鑄造等)占43%最多，其次為混凝土拌合製造業18%；經統計粒狀物年排放量達588公噸，占全市總排放量54.6%。

環保局表示，修正草案通過後將有213家受影響，主要原因在於設有堆置場或是裸露區。修正案規範裸露區100%都要有防制設備，可以是植生、覆蓋或是灑水等；排放量較大的公私場所，不僅要強化洗車及新增道路認養洗掃，還須在物料堆置區及出入口裝設錄影監視系統，並要求鋼鐵業、瀝清業等需提升廢氣收集效率等。受影響業別，非鐵金屬製造業最多占96家，其次混凝土拌合製造業40家，另有瀝青混凝土拌合業、鋼鐵業、磚瓦窯業及堆置場等。

環保局指出，去年起已加強管制，與高陳情對象協談，在廠內堆置場及出入口建置CCTV全天候監視防制落實度，透過告警通報機制強化自主管理，部分廠商為自主提升防制措施採用霧砲機，相較以往灑水設施大幅提升噴灑面積，相對減少灑水設施數量；另為解決車行路徑髒汙問題，洗車設施改採跳動式洗車平台，除提升車輛清理效果，也減少用水量，因此相關業者針對此一修正草案，應盡早規畫改善。

環保局長許仁澤說，新制預定於法規修正1年後上路，針對需較長時間規畫改善的項目，如瀝青混凝土拌合卸料口廢氣收集設施，規畫給予3年時間改善空氣汙染防制設施，為維護本市空氣品質，公私場所應落實自主管理，經稽查不符，將處以10萬元以上至2千萬元以下罰鍰。