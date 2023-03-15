反對東石台糖港墘農場砍樹種電 護樹自救會掛布條捍衛家園

嘉義縣東石鄉台糖港墘農場77公頃造林地，傳將砍伐種電，引起地方反彈，憂心破壞生態景觀，雖縣府說尚未接獲申請，台糖雲嘉區處也表示目前未定案，還要和相關單位、民意溝通，但農場當地4村組成護樹自救會已展開抗爭，在預定地掛布條反對，鄉代會明天召開臨時會邀請台糖代表說明，會後到預定地勘查。

「抗議港墘農場，砍樹木種光電、造成滅庄、滅農、滅生態！」港墘農場護樹自救會會長、港墘村長嚴玄明質疑台糖要偷渡光電，他說，農場之前也曾傳出砍樹種光電，地方反對才作罷，如今又捲土重來，他們堅決反對，全鄉26村村長聯誼會都反對，如果台糖一意孤行砍樹種電，他們將在農地出入要道，搭帳蓬長期抗爭，捍衛家園。

鄉長林俊雄說，港墘農場砍樹種光電，地方一片反對聲浪，他站在民意反對，港墘農場位處進出港口宮聖母大道路旁，砍樹種光電板，破壞景觀生態，鄉代會明天上午加開臨時會，邀台糖代表說明，他表示，至今台糖未辦說明會，也未派人到公所說明。

在地臉書社群「東石之美」版主余仁傑痛批說，左手種一棵樹苗，高喊綠化環保減碳救地球！右手卻要砍77公頃20幾年生長的林地，種電毀林，破壞生態，遺禍萬代子孫！土地是人民的、不是政黨或哪個財團的，是要世世代代的相傳下去、是要讓住在這塊土地上的人民百姓有所依靠賴以維生的！